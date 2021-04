Le trio a été reconnu coupable d’être à l’origine d’un attentat à la bombe qui a frappé près de la ville ivoirienne de Bouaké le 6 novembre 2004. La France a rapidement répondu à l’attaque par une frappe militaire qui a éliminé toute l’armée de l’air de la nation ouest-africaine et déclenché des jours de combats en la région entre Paris et Abidjan.

Les trois – les Ivoiriens Patrice Ouei et Ange Gnanduillet, et le Biélorusse Yury Sushkin – ont été jugés par contumace après s’être échappés peu de temps après l’attaque. Sushkin était, temporairement, en état d’arrestation après avoir été détenu par les autorités togolaises, qui ont proposé de le remettre en France 10 jours après l’attentat. Cependant, les autorités françaises, pour des raisons inconnues, ont proposé sa libération. Les enquêteurs ont suggéré que sa libération avait été demandée par les autorités françaises à l’époque, la France se concentrant sur la protection et le sauvetage de ses propres citoyens en Côte d’Ivoire.

En 2019, trois personnes qui avaient occupé des postes politiques de haut niveau dans le cabinet français lors de l’attentat à la bombe ont été placées sous contrôle pour ne pas avoir arrêté les suspects et les avoir jugés. Cependant, le tribunal compétent a refusé de poursuivre cette affaire contre le ministre de la Défense de l’époque, le ministre de l’Intérieur de l’époque, puis le ministre des Affaires étrangères, les trois n’ayant servi que comme témoins dans le procès le plus récent.

Les responsables français ont suggéré au moment de l’attentat à la bombe que le président de la Côte d’Ivoire d’alors, Laurent Gbagbo, avait ordonné l’attaque contre les soldats de la paix, une allégation qu’il a démentie. Gbagbo a été démis du pouvoir en 2011 et extradé vers La Haye pour faire face à des accusations de crimes contre l’humanité. Il a ensuite été autorisé et autorisé à retourner en Côte d’Ivoire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!