3 compétences “à l’épreuve de la récession” à ajouter à votre CV dès maintenant

Alors que les économistes débattent pour savoir si une récession est imminente ou non – et à quel point elle sera grave – la peur d’être licencié ou de ne pas pouvoir trouver de travail peut être au fond de votre esprit. Une inflation record et une série de licenciements très médiatisés ont rendu les professionnels américains de plus en plus inquiets quant à leur sécurité d’emploi : 78 % des Américains craignent de perdre leur emploi lors d’une éventuelle récession à venir, selon un récent rapport d’Insight Global enquête de 1 004 adultes trouvés. Bien qu’il soit peut-être trop tôt pour “lire dans les feuilles de thé” de telles prévisions et prédire quand, ou si, une récession frappera les États-Unis, “il est très clair que nous sommes actuellement dans un ralentissement économique”, Kory Kantenga, un économiste senior chez LinkedIn, raconte CNBC Make It. Même si la croissance économique ne fait que ralentir, cet environnement peut encore être “très dommageable” pour les salariés et les demandeurs d’emploi, ajoute-t-il. Personne n’est à l’abri de perdre son emploi – mais apprendre quelles compétences continuent d’être demandées pendant les ralentissements économiques peut vous aider à rester compétitif sur un marché volatil et à faire pivoter des emplois ou des industries, si nécessaire, déclare Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. Les économistes disent que ce sont les compétences les plus “à l’épreuve de la récession” pour lesquelles les entreprises embaucheront lors de la prochaine récession :

Souplesse

Chaque récession a un aspect différent – ​​pendant la “Grande Récession” de 2009, par exemple, certaines personnes qui ont perdu leur emploi dans la technologie ou la finance se sont tournées vers les secteurs de la restauration et de la vente au détail, note Pollak. Mais pendant la récession de Covid-19 de 2020, il y avait beaucoup moins d’options pour travailler dans ces domaines car les gens restaient chez eux. “Chaque fois qu’une récession frappe, l’option de travail de repli changera”, déclare Pollak. “C’est pourquoi la flexibilité est une compétence clé à maîtriser.” Pour montrer que vous êtes flexible, incluez des exemples de moments où vous avez dû naviguer dans différents rôles, fonctions ou départements au sein d’une entreprise ; abordé un problème sur un projet important ; s’est porté volontaire pour aider à quelque chose en dehors de vos responsabilités professionnelles normales ; ou travaillé avec différentes équipes sur votre CV, recommande Patrick Petitti, économiste et PDG de Catalant, une plateforme qui met en relation des entreprises avec des consultants indépendants. Mettre en évidence vos compétences en matière de flexibilité dans votre CV montre aux recruteurs que vous êtes une personne qui peut “opérer en période d’incertitude”, ce qui est une compétence essentielle à développer même au-delà d’un ralentissement, ajoute Petitti. “Au cours des 2 dernières années et plus, et dans un avenir prévisible, nous avons, et continuerons d’être, dans une période de turbulences”, dit-il. “Les cadres veulent des personnes capables de s’adapter rapidement et de ne pas réagir de manière excessive lorsque les plans changent.”

Gestion de projet

De nouveaux défis apparaîtront inévitablement pendant une récession – et à une époque où tout est en mouvement, les entreprises rechercheront des personnes “capables d’identifier les nouveaux problèmes, d’articuler des solutions et de faire avancer ce plan”, a déclaré Pollak. “C’est l’une des meilleures entreprises pour lesquelles les entreprises embauchent régulièrement”, ajoute Petitti. “Même pendant les jours les plus sombres de la pandémie, les responsables du recrutement dans les domaines de la technologie, de la finance, etc., recherchaient des personnes capables de décomposer un objectif en étapes réalisables et de guider une équipe vers la réalisation de cet objectif plus large.” Des plateformes comme Coursera et LinkedIn Learning proposent des cours et des certifications en gestion de projet, mais vous pouvez également mettre en valeur vos compétences en gestion de projet sur votre CV (ou lors d’un entretien) en notant les moments où vous avez dirigé un projet du début à la fin, aidé à établir un budget ou lancé un nouveau produit ou campagne, par exemple.

Compétences en communication