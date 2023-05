3 combinaisons parfaites pour leurs 3 choix de 1er tour

Les Indiana Pacers ont le luxe extrême de trois choix de premier tour lors du repêchage de la NBA 2023. Quels sont les meilleurs résultats hypothétiques (réalistes) ?

Les Indiana Pacers font face à un été charnière après avoir boité jusqu’à la ligne d’arrivée en avril. Le résultat final de 35-47 et la 11e place dans l’Est n’étaient pas des plus inspirants, mais les Pacers ressemblaient à une véritable menace en séries éliminatoires au début de l’année. Les blessures et les inévitables incohérences de la jeunesse ont gêné, mais les Pacers ne sont pas aussi loin de la discorde que leur dossier pourrait le suggérer.

Tyrese Haliburton est idéalement la base sur laquelle la prochaine décennie de basket-ball Pacers sera construite. Il est devenu sans doute le meilleur meneur de jeu de la ligue la saison dernière, terminant deuxième pour les passes décisives par match et s’améliorant considérablement en tant que tireur et pilote de traction. Il a de nombreuses places All-Star dans son avenir.

Les Pacers ont également remplacé Myles Turner et ont reçu des séquences productives du choix n ° 6 de l’an dernier, Bennedict Mathurin. Maintenant, Indiana possède le choix n ° 7 – ainsi que les choix n ° 26 et n ° 29, pour faire bonne mesure. L’Indiana pourrait toujours poursuivre un commerce de consolidation, mais avec la nouvelle CBA qui se profile, l’idée d’ajouter trois jeunes joueurs abordables sous le contrôle d’une équipe à long terme est intéressante.

Combinaisons parfaites NBA Draft pour les Indiana Pacers

3. Cam Whitmore, Andre Jackson Jr., Kris Murray

Cam Whitmore a été le moins constant et le moins productif des 7 premiers choix projetés la saison dernière, mais sa production tiède à Villanova ne devrait pas effrayer les Pacers. Whitmore est un athlète puissant sur l’aile, beaucoup plus fort que votre typique de 18 ans et capable d’incursions explosives sur la jante.

Il est à la traîne par rapport à Brandon Miller ou Jarace Walker en termes de finition, mais Whitmore exerce une pression constante sur la jante et il est assez sensible pour un athlète aussi dynamique. Il serait bien placé pour un succès immédiat avec Indiana, en orbite autour de la star de Haliburton en tant que slasher, cutter et menace verticale. Il devrait renforcer la défense de l’aile des Pacers en temps voulu.

Andre Jackson a remporté le titre avec UConn et devrait être prêt à contribuer le premier jour pour une équipe des Pacers cherchant à gagner des matchs le plus tôt possible. Il ne va pas marquer beaucoup, mais Jackson est un meneur de jeu de transition animé qui opère avec une conscience offensive et un QI de basket-ball énormes. Sa capacité à mettre en place des coéquipiers et à faire les petits jeux gagnants pourrait lui valoir une maison immédiate dans la deuxième unité.

Kris Murray, frère jumeau du choix n ° 4 de l’an dernier Keegan Murray, a un attrait de base similaire lorsqu’il se projette vers la NBA. Il mesure 6 pieds 8 pouces avec un coup de 3 points en douceur et quelques côtelettes défensives. Il n’est pas aussi dynamique offensivement que son frère, mais Murray peut toujours définir des écrans, couper et faire des lectures rapides dans le flux de l’attaque. Il apporterait aux Pacers un soutien indispensable à la quatrième place.