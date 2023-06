3 cibles commerciales à braconner sur les louveteaux en chute libre

Les Braves d’Atlanta continuent d’augmenter en tant que favoris aux Pays-Bas, ce qui signifie une date limite commerciale active pour la MLB, et les Cubs au plus bas sont riches en objectifs commerciaux.

Conservant leur avance dans l’est de la Terre-Neuve et détenant le meilleur record de la Ligue nationale, les Braves d’Atlanta sont la marchandise. Ils devraient être parmi les favoris de quiconque pour remporter la Série mondiale, en particulier en faisant ce qu’ils ont fait pour commencer l’année malgré une myriade de blessures. Les Cubs de Chicago, cependant, sont à l’opposé du spectre.

Avec une défaite mercredi soir contre les Angels, les Cubs ont perdu leur troisième match consécutif et leur quatrième à leurs cinq derniers matchs. Chicago se trouve maintenant neuf matchs en dessous de .500 et semble n’avoir aucune réponse sur la façon de résoudre le problème.

Contrairement aux Braves de la saison 2023, cependant, les Cubs ont commencé à construire la liste avec les yeux tournés vers l’avenir de la franchise, sans nécessairement avoir l’intention de se battre pour le moment. Par la suite, les joueurs qui pourraient partir après cette année sont des candidats de choix pour devenir des vendeurs de Chicago à la date limite de négociation de la MLB. Et avec les Braves étant des acheteurs infaillibles, il vaut la peine d’explorer ce que les Cubs ont à offrir.

Et lorsque vous jetez un coup d’œil à la liste, il y a trois objectifs commerciaux clairs pour les Braves sur lesquels Alex Anthopoulous doit absolument appeler les Cubs avant le 1er août.

Braves Rumeurs : 3 cibles commerciales à braconner aux Cubs

3. Échanger contre Marcus Stroman donnerait la meilleure rotation des Braves au baseball

Une chose que nous ne savons pas sur les Braves et Anthopoulos est à quel point l’organisation prévoit d’être agressive à la date limite des échanges. Mais s’ils choisissent d’être fringants et de viser le sommet du marché, alors l’as des Cubs Marcus Stroman devrait être l’un des premiers joueurs qu’ils regardent.

Compte tenu de la saison que Stroman a à Chicago, il peut sembler ridicule qu’ils l’échangent. Après tout, le droitier de 32 ans a donné aux Cubs 11 départs de qualité lors de ses 13 sorties cette saison, affichant une ERA absurdement bonne de 2,39 et 1,00 WHIP sur sa course cette saison ainsi qu’un taux de 7,7 K / BB comme Bien.

Le hic avec Stroman, cependant, c’est qu’il a une option de joueur pour la saison 2024 dans son contrat et, à son âge et avec ses performances cette saison, il a sûrement tendance à se retirer et à encaisser gros sur un dernier gros contrat.

Ce n’est peut-être pas ce que veulent les Braves. Dans le même temps, cependant, alors que Charlie Morton approche de la fin de sa carrière, ils aimeraient peut-être un autre bras vétéran dans la rotation et Stroman est à peu près aussi bon que possible à cet égard.

Plus important encore, cependant, alors qu’Atlanta a cherché des réponses avec la rotation cette saison au milieu des nombreuses blessures qu’ils ont subies à Max Fried et plus encore, en ajoutant Stroman au mélange pour finalement leur donner un 1-2-3-4 de Fried , Spencer Strider, Stroman et Bryce Elder seraient un cauchemar pour toutes les autres équipes de baseball à affronter à tout moment, mais surtout en séries éliminatoires.

Et en ce qui concerne les Braves, les séries éliminatoires comptent plus que toute autre chose. Alors peut-être que le prix élevé de Stroman en vaudrait vraiment la peine.