3 choses sur lesquelles les femmes vieillissantes devraient se concentrer pour s’épanouir

Les femmes se réapproprient de nombreux sujets autrefois tabous concernant leur santé, et deux vont de pair : le vieillissement et la ménopause. Avec de plus en plus de femmes comme Melinda French Gates qui parlent du vieillissement comme d’un événement à célébrer, il devient plus facile de voir comment les femmes peuvent s’épanouir en vieillissant avec les soins de santé, l’état d’esprit et le système de soutien appropriés.

Les femmes qui menaient ces conversations ont parlé à Fortune mardi, lors de son Sommet des femmes les plus influentes, elle a sensibilisé davantage à la discrimination fondée sur le sexe et l’âge tout en normalisant les discussions visant à rendre la seconde moitié de la vie des femmes aussi saine et épanouissante que possible. Les dirigeants du secteur des soins de santé ont déclaré que les éléments suivants sont à surveiller en vieillissant.

1. L’hormonothérapie substitutive est la clé du traitement de la ménopause

La ménopause est une période de changements hormonaux, émotionnels et physiques intenses pour les femmes, souvent considérées comme universellement terribles. Joanna Strober, cofondatrice et PDG de Midi Health, une entreprise de soins pour la ménopause, souhaite que les femmes se sentent en contrôle d’une période qui semble largement hors de leur contrôle.

« Bien que la périménopause et la ménopause soient inévitables, la souffrance ne l’est pas », a déclaré Strober. Fortune au sommet MPW. « Vous n’avez pas à souffrir pendant cette période. Et pour moi, c’est incroyablement stimulant.

Les femmes pourraient vivre avec des symptômes de la ménopause, notamment le brouillard cérébral, les troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression, a déclaré Strober, qui sont tous liés aux niveaux d’œstrogènes. « Il y a environ 65 symptômes liés aux changements d’œstrogènes », a-t-elle déclaré.

Strober a déclaré que 85 % des femmes présenteront des symptômes graves de la ménopause et que pour 90 % de ces femmes, l’hormonothérapie substitutive est la réponse. « Cela signifie que 75 % des femmes en périménopause et en ménopause devraient suivre un traitement hormonal substitutif », a déclaré Strober. Pourtant, seulement 1,8 % des femmes le sont, a-t-elle ajouté.

« Il y a tellement de désinformation, de peur et de manque de connaissances. Et les médecins ont cela aussi, ce qui signifie que les femmes ne reçoivent tout simplement pas les bons traitements », a déclaré Strober. « Si vous leur refusez le traitement qui leur convient le mieux, vous leur refusez en réalité la capacité de s’épanouir. »

2. La discrimination fondée sur l’âge est réelle et néfaste pour le lieu de travail

Les femmes de tous âges constituent un élément essentiel de la main-d’œuvre, avec plus de personnes âgées travaillant que jamais auparavant, a déclaré Debra Whitman, vice-présidente exécutive et directrice des politiques publiques de l’AARP et auteur de The Second Fifty : Réponses aux 7 grandes questions sur la quarantaine et au-delàau sommet MPW.

Pourtant, ces femmes sont confrontées à un âgisme qui les pousse à quitter leur emploi – des revenus dont elles ont besoin à mesure qu’elles vieillissent en raison des écarts de rémunération fondés sur le sexe et la race qui leur laissent moins d’argent à long terme, a déclaré Whitman.

« Tant de femmes doivent travailler plus longtemps », a déclaré Whitman. Fortune. « La discrimination fondée sur l’âge est bien réelle et touche davantage les femmes. L’âgisme multiplié par le sexisme équivaut à une perte.

Whitman a découvert que les équipes multigénérationnelles prospèrent. Selon Whitman, non seulement les équipes de divers âges sont plus productives, mais les gens souhaitent également travailler avec des personnes de tous âges.

« C’est la première fois que cinq générations travaillent ensemble », a déclaré Whitman. Elle a encouragé les dirigeants à créer des lieux de travail qui favorisent un engagement plus multigénérationnel, tout en veillant à ce que les travailleurs âgés ne soient pas évincés. Ceci est particulièrement important pour les femmes vieillissantes, qui ont toujours été confrontées à des revenus plus faibles et à plus de difficultés à être embauchées.

La discrimination fondée sur l’âge n’est pas seulement mauvaise pour les femmes qui y sont confrontées, mais aussi pour l’économie, a déclaré Whitman. Avec une population vieillissante et des taux de natalité en baisse, il est inévitable que la population active inclue et ait besoin de personnes âgées.

« Nous allons avoir besoin de travailleurs plus âgés », a déclaré Whitman.

3. Les amis sont un « bénéfice pour la santé »

La solitude et l’isolement peuvent être préjudiciables aux personnes âgées. Tombes de Fatima Goss, président et chef de la direction de la Le National Women’s Law Center affirme que nous devrions considérer les amitiés comme un « bénéfice pour la santé ».

Graves envoie fréquemment à ses parents un étude montrant comment passer du temps avec vos petits-enfants réduit votre risque de déclin cognitif. Pendant ce temps, Whitman a cité l’un des les plus grandes études de Harvard qui a révélé que les participants ayant les meilleurs résultats en matière de santé et de vieillissement « avaient des relations et des amitiés très solides » tout au long de leur vie.

Graves a déclaré que le soutien est particulièrement important pour la génération sandwich qui tente de concilier les soins aux parents vieillissants et aux enfants.

Graves a dit Fortune Pour pouvoir vivre plus longtemps, il faut notamment avoir des idées et des solutions pratiques qui rendent le vieillissement moins effrayant, ce qui soulagera ceux qui tentent d’équilibrer les soins aux enfants, aux parents et à eux-mêmes à mesure qu’ils vieillissent. « Cela atténue le stress profond que les gens vivent chaque jour et qui est en quelque sorte non reconnu, non résolu et non discuté. »

