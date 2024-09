3 choses qui rebutent le plus les gens en matière de rencontres, selon une étude

Il n’est pas surprenant que la plupart des célibataires — 73 % des femmes et 66 % des hommes — aient entre deux et cinq bêtes noires lors du premier rendez-vous, du moins selon une enquête du site de rencontres Zoosk.

La gent féminine est peut-être un peu plus facile à agacer (ou peut-être que les hommes sont tout simplement plus agaçants), puisque 18 % d’entre eux ont admis avoir plus de cinq choses qui leur font tiquer. Dans le même temps, près d’un quart des hommes n’en ont qu’une, voire aucune.

Vous vous demandez peut-être : « Qui s’en soucie ? » Mais c’est un problème important : la plupart des femmes (70 % d’entre elles) ont déjà refusé un deuxième rendez-vous à cause de leurs bêtes noires. La moitié des hommes ont fait de même. Alors, pour faire une première impression durable et sans ennui, voici quelques-unes des plus grosses bêtes noires du premier rendez-vous, selon l’enquête de Zoosk menée auprès de plus de 1 500 célibataires.

Les 3 choses qui rebutent le plus les gens en matière de rencontres, selon les recherches :

1. Quelqu’un qui sent mauvais

La gent féminine est plus sensible aux odeurs : 45 % des femmes déclarent qu’un rendez-vous malodorant est leur plus grande bête noire. Les hommes obsédés par la technologie qui ne peuvent pas s’empêcher de toucher leur téléphone sont la deuxième plus grande nuisance, avec 22 % des votes. Enquête de Matchun site de rencontres, a constaté que 73 % des femmes interrogées détestaient que les hommes soient sur leur téléphone en permanence.

La ponctualité est également un élément clé, puisque 13 % des femmes ne supportent pas qu’un rendez-vous soit en retard. Les deux derniers griefs de la liste semblent plutôt triviaux : « Quand mon rendez-vous parle trop de lui » et « Quand mon rendez-vous me bombarde de questions comme lors d’un entretien d’embauche ». Chacune n’a recueilli que 5 % des votes.

2. Quelqu’un qui ne lâche pas son téléphone

Les hommes partagent des avis similaires sur leurs désagréments en matière de rencontres. Pour commencer, ils aimeraient que les femmes arrêtent de tweeter, d’envoyer des SMS et de mettre à jour leur statut Facebook, 51 % des hommes classant « trop occupés avec leur téléphone portable » comme leur plus grande bête noire.

Ketut Subiyanto / Pexels

Mesdames, pensez également à mettre du déodorant et à vous parfumer de temps en temps, car 21 % des hommes trouvent les rendez-vous malodorants ennuyeux. 10 % des hommes trouvent ennuyeux un rendez-vous tardif et 7 % détestent être bombardés de questions. Enfin, mesdames, n’utilisez pas trop de fard à paupières pour votre prochain rendez-vous : 7 % des hommes citent « Quand mon rendez-vous porte trop de maquillage » comme une de leurs principales préoccupations.

3. Quelqu’un qui est grossier

Une fois que vous aurez réussi à sentir bon et à vous séparer de votre téléphone portable, vous devrez vous assurer que les sujets de conversation que vous avez choisis sont pertinents. Les hommes, cela signifie éviter les insinuations, car 53 % des femmes ne supportent pas qu’un homme aborde des sujets indésirables dans une discussion. Pendant ce temps (sans surprise), seulement 9 % des hommes n’apprécient pas qu’une femme fasse des commentaires suggestifs.

Edmond Dantès / Pexels

Kait Smith est un éditeur, un écrivain et un gestionnaire de médias sociaux, qui écrit sur l’amour et les relations.