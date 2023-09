3 choses qui auront un impact sur les actions au cours de la première semaine de bourse du quatrième trimestre

Wall Street a clôturé la dernière semaine du troisième trimestre en baisse, la reprise initiale de vendredi sur fond de données d’inflation modérées s’étant soldée en grande partie par des pertes. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous fortement chuté pour le mois de septembre historiquement difficile et pour le trimestre. En fait, les baisses du Dow Jones et du S&P 500 au troisième trimestre ont brisé trois trimestres consécutifs de gains. Le recul du Nasdaq est intervenu après les progrès enregistrés au cours des deux trimestres précédents. Même si les trois indices boursiers sont en forte hausse depuis le début de l’année, les investisseurs espèrent que le reste de l’année sera à la hauteur de sa réputation de trimestre le plus performant. Le grand joker est la Réserve fédérale. Va-t-il ou non augmenter les taux d’intérêt une dernière fois en 2023 ? Les taux resteront-ils élevés plus longtemps l’année prochaine ? Lors de la réunion de la semaine dernière, la Fed a suspendu ses hausses de taux et a signalé une augmentation supplémentaire cette année et des réductions inférieures aux réductions précédemment indiquées pour 2024. La lecture mensuelle plus modérée de vendredi de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base – l’indicateur d’inflation préféré de la Fed – a été un pas dans la bonne direction pour ceux d’entre nous qui pensent que la banque centrale en a fait assez avec les 11 hausses de taux depuis mars 2022. La croissance du PCE de base, qui exclut les prix de l’énergie et des produits alimentaires, était inférieure à 4 % pour la première fois depuis juin 2021. Même si elle reste supérieure à l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed, la plus faible augmentation du PCE de base marque la poursuite de la tendance à la baisse depuis septembre 2022. Nous espérons qu’elle convaincra la Fed de suspendre toute hausse supplémentaire en attendant l’impact des mouvements de taux antérieurs. Il existe toujours un décalage entre les changements de politique monétaire et leurs effets sur l’économie réelle. Toutefois, les taux élevés et le fort rebond des prix de l’énergie restent des obstacles majeurs pour les cours des actions alors que les négociations du quatrième trimestre commencent lundi. Les principaux rapports économiques, les bénéfices de l’un de nos 35 titres du Club, ainsi que les conséquences de la grève de l’automobile et d’une éventuelle fermeture du gouvernement sont trois sujets que nous surveillerons de près au cours de la semaine à venir. Données économiques clés : tout dépend des données sur l’emploi. Parmi les trois publications de la semaine prochaine, le rapport sur l’emploi non agricole de vendredi est celui qui a le plus de poids, dans la mesure où il fournit la répartition la plus détaillée du marché du travail. Outre les chiffres clés, les investisseurs se concentreront sur le taux de chômage et l’inflation des salaires. Cela ne nous apporte aucune joie à dire, mais ce que Wall Street souhaite voir, c’est davantage de douleur sur Main Street. L’idée est la suivante : si le chômage augmente et que les gains salariaux ralentissent, l’inflation diminuera car il y aura moins de dollars pour acheter des biens et des services. Cela contribuera à maintenir la Fed sur pause en attendant l’impact des hausses précédentes. Les rapports ISM et les commandes des usines seront également importants pour le marché, car ils donnent un aperçu du secteur manufacturier (environ 12 % du PIB américain). Le secteur manufacturier est en contraction depuis 10 mois. Cette tendance ne devrait pas changer avec le rapport de septembre, mais les investisseurs s’attendent à un ralentissement du taux de contraction. Bénéfices du club : Constellation Brands (STZ) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, mais les investisseurs ont contesté le fait que la direction se soit contentée de réitérer ses perspectives, plutôt que de les relever sur la base de résultats solides. La direction a déclaré que même si les épuisements de bière – un terme industriel désignant le nombre de caisses vendues aux détaillants par un distributeur – étaient un peu courts par rapport aux attentes, les performances se sont accélérées au cours du trimestre et jusqu’en juin. Nous aimerions voir cette tendance se poursuivre. Du côté large du portefeuille, la direction a orienté l’augmentation de la marge tout au long de l’année, nous en attendons donc la preuve dans le rapport. Conséquences des grèves et des fermetures : Nous avons expliqué ce qu’une fermeture du gouvernement pourrait signifier pour le marché boursier. Quant à la grève de l’UAW contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit, le syndicat a annoncé vendredi qu’il étendait les grèves contre General Motors (GM) et Ford Motor (F), tout en épargnant la société mère de Chrysler, Stellantis (STLA), en raison des progrès réalisés dans son pourparlers. Cette grève est quelque chose que tous les investisseurs devraient surveiller, même s’ils ne possèdent pas de parc automobile. Le résultat pourrait montrer un changement dans la dynamique de pouvoir entre les entreprises et leurs salariés, avec des conséquences durables sur les salaires, les marges des entreprises et les efforts d’automatisation. Voici un aperçu complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir, alors que nous continuons d’évaluer si nous allons investir plus d’argent dans un marché survendu. Nous avons acheté davantage d’actions de cinq actions du Club dans des secteurs allant de la technologie aux biens de consommation de base en passant par l’industrie. Lundi 2 octobre 10 h HE : ISM Manufacturing PMI Mardi 3 octobre 10 h HE : JOLTS Offres d’emploi Avant la cloche, gains : McCormick & Co (MKC) Après la cloche : Cal-Maine Foods (CALM) mercredi 10 octobre. 4 20 h 15 HE : Enquête sur l’emploi ADP 10 h HE : Commandes d’usine 10 h HE : ISM Services PMI Avant la cloche : Acuity Brands (AYI), RPM International (RPM), Tilray (TLRY), Helen of Troy (HELE) Après la cloche : Accolade (ACCD) Jeudi 5 octobre 8 h 30 HE : Premières demandes d’assurance-chômage Avant la cloche : Constellation Brands, Conagra Brands (CAG), Lamb Weston (LW) Après la cloche : Levi Strauss (LEVI) Vendredi 6 octobre 8 h 30 HE : Paie non agricole (Le Trust caritatif de Jim Cramer est long STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) Nick M. Faire | E+ | Getty Images