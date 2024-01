3 choses que vous ne devriez jamais faire pour garder votre cerveau en bonne santé

Maintenir un cerveau en bonne santé est probablement l’un des aspects les plus importants et souvent négligés du vieillissement aussi lent et sain que possible, mais développer les habitudes nécessaires peut s’avérer difficile.

Il existe de nombreux conseils contradictoires et il peut être difficile de savoir à qui faire confiance. Mais si nous suivons l’avis de quelqu’un, il serait sage d’écouter un scientifique qui étudie littéralement le cerveau.

Emily McDonald, consultante et chercheuse en neurosciencesa partagé trois choses qu’elle ne fera jamais personnellement parce qu’elle veut protéger son cerveau.

3 choses que vous ne devriez jamais faire si vous voulez garder votre cerveau en bonne santé

1. Ne regardez jamais d’émissions de télévision ou de films négatifs.

McDonald commence par dire que ces frénésie de films d’horreur de fin de soirée doivent cesser, car regarder du contenu effrayant peut augmenter les niveaux de cortisolce qui perturbe notre sommeil.

Malgré ces effets parfois néfastes, environ 10 % de notre population apprécie les réactions et les sentiments que leur procurent les films d’horreur.

La sociologue Margee Kerr a déclaré à l’Atlantique que cela est principalement dû au soulagement intense que nous ressentons après avoir regardé un divertissement d’horreur. Lorsque nous éprouvons une réaction intense face à l’horreur, un sentiment positif apparaît. Considérez cela comme une énorme hausse et une chute drastique.

Université Concordia, St. Paul explique“Les divertissements d’horreur peuvent déclencher une réaction de combat ou de fuite, qui s’accompagne d’une augmentation de l’adrénaline, des endorphines et de la dopamine.”

Nos corps réagissent négativement à la peur du film. Puis, après avoir constaté que nous n’étions pas en danger immédiat, nos corps poussent un immense soupir de soulagement.

Le psychologue Jonathan S. Abramowitz, Ph.D., professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, note que même si cela semble inoffensif à première vue, « la libération d’adrénaline implique des changements physiologiques comme une accélération du cœur et une tension musculaire, ainsi que des changements mentaux, tels que des pensées négatives et des pensées catastrophiques. »

Après le film, nous pouvons devenir paranoïaques et avoir du mal à dormir car notre cerveau reste en état d’alerte.

Ensuite, McDonald mentionne que les émissions de télévision toxiques doivent être éliminées, car elles réduisent le temps que nous consacrons à des activités plus saines.

Explorant la recherche sur les effets de l’écoute de la télévision, journaliste Jonathan Rothwell note que ce que nous regardons peut avoir un impact significatif sur notre croissance ou notre stagnation intellectuelle, ainsi que sur nos perceptions.

Parmi les études auxquelles il fait référence, on a constaté qu’après six mois de visionnageles enfants qui ont regardé Sesame Street “ont gagné 5,4 points de QI – un effet important – par rapport au groupe témoin et ont montré de plus fortes preuves d’apprentissage dans plusieurs autres dimensions”.

Un autre suggère que ceux qui ont regardé Fox News ont montré une augmentation du vote républicain, tandis que ceux qui ont consommé les informations de MSNBC ont montré une augmentation du vote démocrate.

Tout cela pour dire que ce que nous consommons peut façonner notre pensée, ainsi que notre comportement, donc regarder des programmes télévisés négatifs peut conduire à des pensées et des comportements plus négatifs.

2. N’écoutez jamais de musique avec des émotions avec lesquelles vous ne voulez pas vous aligner.

McDonald déclare : « Écouter de la musique active la neuroplasticité et la capacité du cerveau à se recâbler. » Elle continue d’expliquer que les mots que nous chantons sont connectés à notre cerveau, provoquant une réponse émotionnelle. Cela peut être utile ou non, selon le type de musique que vous écoutez.

La recherche montre que la musique peut conduire à la rumination, écrit le musicothérapeute certifié Roger Botello, MMT, MT-BC. Cela peut être nocif, car s’attarder sur des pensées négatives peut contribuer à la dépression et à l’anxiété.

Mais ne supprimez pas encore l’intégralité de votre playlist Taylor Swift ! Comme le déclare l’Atlanta Institute of Music and Mediaune musique joyeuse et optimiste « peut améliorer votre humeur, votre qualité de vie et votre estime de soi ».

Faites simplement attention aux paroles que vous chantez et à la musique que vous écoutez. Assurez-vous que votre musique reflète ce que vous voulez revendiquer dans votre vie.

3. Ne portez jamais de jugement sur vous-même ou sur les autres.

« L’une des choses les plus importantes que j’ai apprises sur la santé mentale et l’état d’esprit est que tout ce sur quoi vous jugez les autres est lié à quelque chose que vous jugez intérieurement sur vous-même », déclare McDonald.

Selon la thérapeute agréée Laurie Leinwand, « Lorsque nous jugeons sévèrement les gens, nous utilisons les autres comme base de comparaison… Nous n’utilisons pas nos propres objectifs et intentions comme critère ou point de référence. Au lieu de cela, nous laissons les autres déterminer si nous réussissons. »

Le chemin du jugement est pavé de chemins sombres qui peuvent rapidement conduire à un état d’esprit négatif, ce qui peut avoir un impact sur votre santé mentale.

Selon le médecin de famille Hannah S. Packlam“Non seulement les pensées négatives peuvent nuire à notre santé mentale (en aggravant l’anxiété et la dépression), mais elles peuvent également affecter notre santé physique (en augmentant la tension artérielle et en rendant plus difficile la guérison d’une maladie).” Alors, comment sortir de cet état d’esprit ?

Leinwand suggère que nous devrions nous concentrer davantage sur les moyens par lesquels nous pouvons nous développer et favoriser des liens positifs avec les autres.

“Utilisez votre jugement sur les autres comme un indice pour vérifier vous-même et vos processus de pensée”, recommande-t-elle. “Demandez-vous : est-ce que je ne me sens pas en sécurité à propos de quelque chose ? Suis-je incertain de ma place ou ai-je peur de ne pas appartenir ? Ai-je besoin de développer quelque chose en moi ?”

Marielisa Reyes est une écrivaine titulaire d’un baccalauréat en psychologie qui couvre des sujets d’entraide, de relations, de carrière et de famille.