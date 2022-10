3 choses que vous ignorez peut-être sur la saine alimentation de Seattle Sutton! – Section locale de Shaw

Notre siège social est à Ottawa, Illinois et non à Seattle, Washington ! Seattle Sutton est le nom de notre fondateur et n’est pas lié à notre situation géographique. Fait amusant… la ville de Seattle, Washington, et Seattle Sutton, tirent toutes deux leur nom du chef amérindien Seattle (Seathl), un aîné des tribus Duwamish et Suquamish. Le grand-père de Seattle Sutton a eu le privilège de nommer sa petite-fille et a choisi ce prénom unique. Bien que nous ayons notre siège social à Ottawa, IL, nous avons également 40 points de ramassage à travers Chicagoland, ainsi que expédions nos produits dans tout le pays.

Notre fondatrice, Seattle Sutton, était une infirmière autorisée. Elle a travaillé aux côtés de son mari, le Dr Sutton, pendant de nombreuses années à Marseille, dans l’Illinois, avant de décider que la meilleure façon d’aider les masses à améliorer leur santé était de créer une entreprise de plats préparés qui suivait toutes les directives nutritionnelles auxquelles elle avait passé tant d’heures. revoir avec leurs patients. Employé de longue date et ami de la famille, Rene Ficek, était le diététicien de l’entreprise et a repris l’entreprise en 2018. Rene assure que l’entreprise reste fidèle aux principes fondateurs de Seattle tout en se tenant au courant de la science nutritionnelle contemporaine.

Nous résolvons une multitude de problèmes de santé. Ce que vous mangez au quotidien a un impact majeur sur votre santé et votre bien-être en général. Suivre une alimentation fraîche et saine peut vous aider à perdre du poids, à combattre les maladies, à réduire les médicaments, à avoir plus d’énergie et, tout simplement… à vous sentir mieux ! Tous nos plans comportent des ingrédients frais et sains, un contrôle sensible des calories et des portions, et l’élimination des additifs et conservateurs malsains. Chaque repas que nous créons est spécifiquement conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé – structuré autour de 3 ensembles clés de directives médicalement soutenues – American Heart Association, American Diabetes Association et Dietary Guidelines for Americans. En adhérant strictement à ces directives, nos plans vous aident à vivre une vie plus saine.

Votre bonne santé est notre véritable mission

