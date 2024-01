3 choses que vous devez savoir si vous achetez PayPal aujourd’hui

La plupart des investisseurs ont probablement entendu parler Pay Pal (NASDAQ : PYPL). Fondé il y a plus de vingt ans, le leader des paiements numériques a contribué à accélérer la croissance des transactions sans numéraire. Et c’est désormais devenu un élément important de la manière dont les consommateurs et les entreprises font du commerce.

Il est judicieux de prendre le temps de mieux comprendre l’entreprise. Cela dit, voici trois choses que vous devez savoir si vous souhaitez l’acheter. actions de technologie financière aujourd’hui.

Plateformes multiples

Trois aspects clés de PayPal déterminent le volume des paiements. Les investisseurs sont probablement plus familiers avec la solution de paiement de marque, que les consommateurs utilisent lorsqu’ils souhaitent acheter quelque chose sur leurs sites Web préférés. PayPal est devenu si omniprésent qu’à la fin de 2022, il était accepté chez près de 80 % des 1 500 plus grands détaillants d’Amérique du Nord et d’Europe, une avance considérable par rapport à son prochain meilleur rival.

Alors que la croissance du bouton de paiement de marque a ralenti, la solution de paiement sans marque, connue sous le nom de Braintree, a enregistré des gains rapides. Ce segment cible les commerçants et leur fournit divers services pour accepter les paiements de manière sécurisée et transparente. Le volume total de paiement (TPV) de Braintree a grimpé de 40 % en 2022, ce qui représente 30 % du TPV global de PayPal à cette époque.

Étant donné que les marges de Braintree sont généralement inférieures à celles des caisses de marque, la rentabilité de l’entreprise continuera à être mise sous pression alors que cette division continue de dépasser la croissance globale. C’est quelque chose que les investisseurs doivent surveiller.

Et nous ne pouvons pas oublier le service peer-to-peer de Paypal connu sous le nom de Venmo. Les investisseurs peuvent considérer Venmo comme un simple service permettant aux gens d’envoyer ou de recevoir de l’argent à d’autres, mais il est devenu bien plus. Les petites entreprises peuvent accepter les paiements via Venmo, et il existe même des cartes de crédit et de débit de marque Venmo.

Une situation financière solide

Alors que de nombreuses nouvelles entreprises de technologie financière sont loin d’atteindre une rentabilité durable, PayPal est depuis longtemps un modèle de solidité financière. Même si l’entreprise continue de faire face à des difficultés macroéconomiques qui ralentissent ses indicateurs de croissance, PayPal est très rentable.

Au troisième trimestre, l’entreprise a généré un bénéfice net de 1 milliard de dollars sur un chiffre d’affaires de 7,4 milliards de dollars, soit une marge de 14 %. C’est une baisse par rapport à l’année dernière, en partie à cause de la croissance de Braintree que j’ai mentionnée ci-dessus. Mais c’est quand même impressionnant.

Peut-être plus important encore, PayPal est capable de générer d’importants flux de trésorerie disponibles, à hauteur d’environ 4,6 milliards de dollars pour l’ensemble de 2023. Après avoir réinvesti une partie du capital dans l’entreprise, la direction se concentre entièrement sur le rachat des actions de la société. Ces rachats ont progressivement réduit le nombre d’actions de la société au cours des deux dernières années.

Les investisseurs peuvent également avoir une certaine confiance au cas où l’économie entrerait en récession. Au 30 septembre, PayPal disposait de 15,4 milliards de dollars de liquidités, d’équivalents de liquidités et d’investissements au bilan. Cela couvre largement les 10,6 milliards de dollars de dette à long terme qu’elle porte et réduit le risque financier.

Évaluation à bas prix

Les investisseurs intéressés par l’achat du titre ne peuvent ignorer la valorisation actuelle. Les actions PayPal sont 80 % inférieures à leur plus haut historique de juillet 2021. C’était après que l’action ait chuté de 14 % en 2023, ne participant pas du tout à la reprise du marché dans son ensemble. Cela pourrait alarmer certains.

Mais considérez le ratio cours/bénéfice à terme sur 11. C’est à peu près aussi bon marché que les actions se négocient au cours des trois dernières années. Et c’est une réduction énorme pour le S&P500. Cette valorisation à la baisse offre aux investisseurs une configuration favorable pour obtenir de solides rendements à long terme.

Il y a beaucoup de choses à aimer chez PayPal. Et la valorisation pourrait bien être la principale raison pour laquelle vous achetez des actions aujourd’hui.

