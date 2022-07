3 choses que vous devez savoir de la septième audience du comité 1/6

Facebook



La septième audience du Comité 1/6 a été pleine d’informations pour le peuple américain, mais voici les trois choses les plus importantes que vous devez savoir.

1). Trump a mobilisé les insurgés et leur a donné l’objectif de 1/6

Dans une présentation dévastatrice, le représentant Jamie Raskin a expliqué comment Trump a concentré les milices et ses partisans sur la date commune du 1/6.

Jaime Raskin, membre du Comité 1/6, a déclaré : « Alors que les partisans de Trump sont devenus plus agressifs en ligne, il a continué à énerver sa base sur Twitter. Il a dit qu’il y avait des preuves accablantes que l’élection était la plus grande escroquerie de l’histoire de notre nation. Comme vous pouvez le voir, le président a continué à dynamiser l’événement des dizaines de fois avant le 6 janvier.

Vidéo:

Un gros point soulevé à plusieurs reprises lors de l’audience était que Donald Trump comprenait le pouvoir de son compte Twitter, et il a utilisé ce pouvoir pour mobiliser des extrémistes violents à venir au Capitole pour arrêter la certification de l’élection.

Trump savait exactement ce qu’il faisait, et l’incitation de la foule le 1/6 a commencé sur Twitter quelques jours avant l’attaque.

2). Roger Stone était l’intermédiaire de Trump pour les milices

Il a été rapporté avant l’audience que le Comité 1/6 avait des textes cryptés d’un allié de Donald Trump qui communiquait avec les milices qui ont attaqué le Capitole le 1/6.

Comme dans le scandale russe, l’intermédiaire de Donald Trump était Roger Stone.

Vidéo:

Roger Stone était l’allié de Trump dans les discussions cryptées qui était l’intermédiaire entre Trump et les Oath Keepers. pic.twitter.com/SVvc7CrQQw – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 12 juillet 2022

L’objectif a changé, mais les joueurs sont restés les mêmes. En 2016, l’objectif était de gagner la Maison Blanche, et Roger Stone a servi d’intermédiaire entre la campagne Trump et les acteurs du scandale russe. En 2020, Trump essayait de garder la Maison Blanche, et Roger Stone était utilisé pour communiquer avec les milices violentes.

3). Trump a été référé au DOJ pour subornation de témoins

La vice-présidente du comité 1/6, Liz Cheney, a lancé une bombe à la fin de l’audience :

Après notre dernière audience, le président Trump a tenté d’appeler un témoin dans notre enquête. Un témoin que vous n’avez pas encore vu dans ces audiences. Cette personne a refusé de répondre ou de répondre à l’appel du président Trump et a plutôt alerté son avocat de l’appel. Leur avocat nous a alertés et ce comité a fourni cette information au ministère de la Justice. Permettez-moi de dire une fois de plus que nous prendrons très au sérieux tous les efforts visant à influencer les témoignages. »

Vidéo de Cheney :

Trump a été renvoyé au ministère de la Justice pour falsification de témoins. Liz Cheney a déclaré: “Leur avocat nous a alertés et ce comité a fourni cette information au ministère de la Justice.” pic.twitter.com/uy9u00UbvU – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 12 juillet 2022

Donald Trump s’est engagé directement et personnellement dans la falsification de témoins, et le ministère de la Justice doit maintenant décider s’il poursuivra ou non Donald Trump pour ingérence et obstruction à l’enquête du Comité 1/6.