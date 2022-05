3 choses que nous écoutons lors de l’appel aux résultats d’une entreprise avec les investisseurs

Les investisseurs réguliers ne peuvent pas battre Wall Street au jeu des données. Les pros dépensent des milliards de dollars en technologie pour extraire rapidement des chiffres, les analyser et créer des algorithmes sophistiqués pour aider à guider leurs décisions d’investissement. Mais il existe une information financière souvent négligée qui peut uniformiser les règles du jeu : la conférence téléphonique sur les résultats. Chaque trimestre, les équipes de direction parcourent leurs rapports sur les résultats avec les analystes et les investisseurs lors d’un appel interactif, généralement le jour même de la publication de ces rapports. N’importe qui peut écouter – les joueurs à domicile et les professionnels – ces discussions qui ne peuvent pas être facilement exploitées par les machines. Ils sont également l’un des meilleurs moyens pour les investisseurs de comprendre ce qui a motivé les finances d’une entreprise et la direction que prend l’entreprise à partir de là. Cela peut sembler beaucoup pour un appel d’une heure avec la direction. Mais interpréter les déclarations et le récit d’une équipe peut vraiment aider à éclairer vos actions. La réaction des actions aux résultats trimestriels est-elle justifiée ? Achetez-vous la trempette? Vendre la déchirure ? Garder le cap ? Les commentaires d’une entreprise peuvent même fournir des informations clés à appliquer à d’autres participations, car les dépenses en capital (capex) de la première sont les revenus de la seconde. Par exemple, les remarques sur les investissements dans le cloud de Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) et Alphabet (GOOGL) pourraient fournir des informations sur les ventes qui pourraient aider dans nos analyses et perspectives pour les fabricants de puces comme Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) et Marvell Technologie (MRVL). De même, les commentaires de fabricants de puces comme Nvidia, Advanced Micro Devices et Marvell Technology peuvent fournir des informations sur les fabricants d’équipements comme Applied Materials ou Lam Research, qui ne sont ni l’un ni l’autre des holdings du Club, mais sont des maillons de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, nous pouvons lentement remonter les chaînes d’approvisionnement pour mieux comprendre la dynamique plus large de diverses industries, améliorant ainsi notre capacité à prédire ce qui peut se passer sous la surface et éventuellement à devancer le troupeau. 1. Concentrez-vous sur les orientations prospectives N’oubliez pas qu’investir est en grande partie un “que ferez-vous pour moi ensuite?” des affaires. Cela signifie que dès que les résultats du trimestre précédent sont enregistrés, l’attention se porte sur la prochaine version. C’est pourquoi nous nous concentrons si intensément sur les prévisions, car une prévision solide peut éclipser une perte de bénéfices tout aussi facilement qu’une prévision faible peut anéantir un battement de bénéfices. Après tout, au moment où les résultats trimestriels sont publiés, nous sommes déjà un à deux mois dans le prochain trimestre. Comme nous l’avons vu ces deux dernières années, beaucoup de choses peuvent changer entre la fin d’un trimestre et la mise à jour des performances lors de la conférence téléphonique post-bénéfices. Au cours de cette saison de résultats en cours, une multitude de rapports macroéconomiques, un changement de politique monétaire par la Réserve fédérale, les blocages en cours de la Chine et la guerre de la Russie en Ukraine ont pesé sur les entreprises et modifié leurs perspectives. Ce commentaire en temps réel de chefs d’entreprise n’est tout simplement pas disponible ailleurs. Considérez Club holding Microsoft : la société ne fournit aucune indication dans le communiqué de presse sur les résultats et attend à la place la fin des remarques préparées par la direction lors de l’appel pour informer les investisseurs de leurs prévisions les plus récentes. En conséquence, nous voyons souvent la réaction initiale du marché aux bénéfices de Microsoft changer pendant l’appel. Les investisseurs manquent d’informations alors qu’ils ne font que répondre au communiqué de presse. Même lorsque les entreprises fournissent des indications dans le communiqué de presse, elles n’incluent généralement pas les hypothèses qui sont entrées dans ces indications, et ces hypothèses sont importantes pour déterminer si les prévisions sont conservatrices ou agressives. Exemple : Linde (LIN), la société de gaz industriels et d’ingénierie et holding Club. Dans le communiqué du premier trimestre de la société fin avril, la direction a fourni des prévisions pour le deuxième trimestre et l’année complète. Certaines hypothèses sur les taux de change et l’impact de la guerre en Ukraine ont été incluses. Mais si vous avez sauté la conférence téléphonique, vous avez manqué une information clé – qu’à mi-parcours, les prévisions ne supposent aucune croissance économique. Bien que la direction ait ajouté qu’une telle divulgation ne représente pas une prévision économique, le fait de savoir qu’il s’agit de l’hypothèse sous-jacente nous permet alors d’insérer nos propres points de vue économiques et de prendre en compte tous les points de données ultérieurs qui pourraient être publiés et de mieux évaluer les résultats réels. sur toute la ligne. Vous n’auriez appris que c’était la configuration si vous aviez écouté l’appel. Ignorez-le et vous auriez pris les conseils au pied de la lettre et laissé un possible bord d’information sur la table. 2. Regardez tous les flux de revenus Une autre chose que nous voulons toujours écouter, ce sont les commentaires sur le mélange – ou les différents flux de revenus et la performance de chacun. Vous entendrez souvent parler de la combinaison comme un vent arrière (bon) ou un vent contraire (mauvais) pour les marges bénéficiaires. Certains biens et services sont plus rentables que d’autres. La composition du mix aura donc un impact sur les marges bénéficiaires. Par exemple, Target et Club détenant Walmart (WMT) ont dépassé les estimations de ventes pour le dernier trimestre, mais la combinaison des ventes a entraîné des bénéfices bien inférieurs aux attentes. Walmart, par exemple, a vu une évolution vers des ventes d’épicerie à faible marge et une réduction de la part des ventes provenant de marchandises générales à marge plus élevée. Plus de ventes à faible marge et moins de ventes à marge élevée ont aggravé l’augmentation des coûts de carburant et de logistique – et bien sûr, ont entraîné une baisse de la rentabilité globale. L’autre problème qui résulte de la mauvaise prévision de la composition par la direction est qu’elle peut se retrouver avec des stocks excédentaires qui doivent ensuite être réduits pour être vendus – un facteur qui a également un impact sur les périodes suivantes. Après tout, vous ne pourrez pas vendre cette collection de mode estivale au prix fort lorsque l’automne arrivera. 3. Testez les remarques par rapport à votre thèse Parfois, vous avez simplement besoin d’écouter l’appel pour déterminer si ce que dit la direction soutient globalement votre thèse d’investissement ou la creuse. Souvent, cela se résume à votre propre interprétation personnelle. Considérons l’appel le plus récent de Disney (DIS). C’est intéressant car si tout le monde a entendu le même appel, les plats à emporter variaient considérablement. Les actions ont initialement éclaté lors de la publication, pour se vendre au début de la conférence téléphonique. Bien que nous ne puissions pas en être certains, nous pensons que la faiblesse est probablement le résultat des commentaires tempérés par la directrice financière Christine McCarthy liés à la croissance des abonnés Disney + au second semestre. Plus précisément, McCarthy a commenté, “chez Disney +, même si nous nous attendons toujours à des ajouts nets plus élevés au second semestre par rapport au premier semestre, il convient de mentionner que nous avons eu un premier semestre plus fort que prévu.” Comment on interprète cette remarque informe votre thèse. À notre avis, les vendeurs ont décidé que ce commentaire signifiait que le second semestre ne serait pas aussi élevé qu’on le pensait auparavant. Et si vous vous fiez à d’autres analystes ou observateurs du marché pour obtenir ces informations – ou si vous vous êtes inspiré de l’évolution des prix – vous pourriez penser la même chose : les choses étaient aussi bonnes que les investisseurs l’avaient espéré, mais Disney+ ne voit pas la gestion de l’élan attendue. Si vous aviez écouté l’appel dans son intégralité, vous auriez entendu un analyste interroger l’équipe sur ce commentaire et McCarthy préciser que ce n’est pas le nombre absolu d’ajouts en seconde mi-temps qui étaient en cours de révision, c’était simplement la différence entre la première mi-temps et Deuxième partie. Cela signifie que les ajouts au second semestre n’ont pas été révisés à la baisse, les ajouts au premier semestre sont simplement venus plus forts que prévu. Et la direction s’attend toujours à une augmentation des sous-marins au second semestre pour dépasser le premier semestre. C’était une clarification importante. Et en tant qu’investisseur, nous étions désormais équipés pour faire notre propre interprétation. Nous avons décidé que les actions étaient punies parce que Disney + faisait mieux que prévu, une dynamique qui n’avait pas de sens pour nous et nous a donc donné l’occasion d’intervenir et d’acheter des actions alors qu’elles baissaient. Le temps nous dira si nous avions raison, mais nous faisons confiance à notre lecture des commentaires de la direction. Si vous êtes avec le Club depuis un certain temps, vous savez déjà à quel point nous prenons au sérieux l’appel des gains. Ce n’est pas l’événement le plus excitant au monde et cela prend du temps; environ une heure pour chaque action de votre portefeuille. Mais écoutez bien : c’est l’un des éléments les plus importants de diligence raisonnable que vous puissiez faire. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long MSFT, AMZN, GOOGL, NVDA, MRVL, LIN, WMT et DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Commerçants sur le parquet du NYSE, le 11 mai 2022. Source : NYSE