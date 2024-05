3 choses que nous avons détestées et 3 choses que nous avons aimées

Les championnats par équipe de la WWE sont en quelque sorte restés en veilleuse depuis WrestleMania, et en toute honnêteté, cela a du sens. Ces dernières semaines de « WWE SmackDown » ont été principalement axées sur la mise en place du tournoi King et Queen of the Ring (et quand ils essayé pour intégrer le scénario du titre d’une équipe dans l’un de ces épisodes, je l’ai extrait d’un nouveau). Ainsi, lorsque Grayson Waller et Austin Theory ont décidé d’essayer de se rendre pertinents, ainsi que leurs titres, encore sur une édition internationale de The Grayson Waller Effect, j’étais sceptique.

Si vous êtes un lecteur assidu de ces articles : tout d’abord, salut ! Deuxièmement, vous saurez à quel point j’aime Carmelo Hayes. Ainsi, dès que Hayes s’est présenté pour s’insérer en tant que star invitée du talk-show de Waller, mon intérêt a été immédiatement piqué. Cependant, quand ils ont commencé à parler, mon intérêt a lentement diminué et s’est transformé en dégoût, comme le lait caille lorsqu’il est laissé trop longtemps sur le comptoir. Hayes s’alignait sur Waller et Theory et a longuement expliqué comment ils devaient s’unir pour se défendre contre les vétérans prédateurs et lavés qui cherchaient à leur voler leur opportunité. Au début, Theory doutait des intentions de Hayes, mais Waller a assuré à son partenaire que Hayes avait leurs meilleurs intérêts à l’esprit et que le lien entre les deux parties était cimenté là.

Dans une perspective plus large, cela a du sens – Hayes et LA Knight, l’invité initialement prévu pour The Grayson Waller Effect, ont eu des interactions tendues dans les couloirs des coulisses de quelques épisodes de « SmackDown » – et, pour mémoire, un Knight/ La querelle de Hayes ressemble à quelque chose qui m’intéresse à 100%. Ce qui ne m’intéresse pas, c’est d’employer les talents (lisez cela sur le ton que vous souhaitez) de Waller et Theory pour le faire.

En toute transparence, Hayes est à des lieues au-dessus de Waller et de Theory. Qu’il s’agisse des expériences et des sentiments de chacun après leurs matchs et promotions ou des distinctions sur papier, Waller et Theory ne sont pas au même niveau que Hayes. Ainsi, le choix de jumeler « Lui » avec les champions par équipe de la WWE donne l’impression qu’il est venu par charité, et que Hayes a été chargé de donner au segment muet de Waller et Theory une petite augmentation d’audience par bonté de cœur. Bien que tout cela soit très bien, le « C » dans Carmelo ne signifie pas travailleur caritatif.

Combinez tout cela avec le fait que Hayes a subi une perte indirecte en raison de la chute de ses coéquipiers (qui, encore une fois, ne sont pas à son niveau), et cela ressemble à une façon vraiment étrange et alambiquée de préfigurer une querelle entre Knight et Hayes. S’il s’agissait d’un groupe de six joueurs après que Knight et Hayes aient déjà eu une querelle plus importante derrière eux, et que ce n’était qu’un bonus supplémentaire, alors cela aurait été au moins un peu plus excusable. Tout cela donne l’impression que tout a été mélangé – Waller et Theory ne sont pas très populaires, alors ajoutez Hayes, premier choix au repêchage, avec eux et espérez que les gens n’utiliseront pas le match comme une pause aux toilettes.

Hayes n’est pas Amy Grant. Il n’y a aucune raison pour qu’il fasse tout son possible pour donner à Waller et Theory leurs trois vœux.

Écrit par Angéline Phu