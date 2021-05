3 choses que les gens riches ne devraient pas faire et 1 qu’ils devraient

Léon Cooperman Scott Mlyn | CNBC

Si vous avez accumulé plus de richesses que nécessaire, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire avec cet excédent d'argent, selon l'investisseur milliardaire Leon Cooperman. Fondateur de l'Omega Family Office, Cooperman – qui a une valeur nette estimée à 2,5 milliards de dollars – a partagé son point de vue sur le marché boursier, les évaluations technologiques, les impôts et la façon de dépenser la richesse accumulée dans une interview vendredi sur « Squawk Box » de CNBC. Ses commentaires sont opportuns car ils interviennent au milieu d'un débat sur la façon dont les Américains les plus riches devraient être imposés. Mercredi, le président Joe Biden a dévoilé le plan pour les familles américaines de 1,8 billion de dollars, qui serait financé en augmentant les impôts des citoyens les plus riches et en supprimant certaines échappatoires telles que le « renforcement de la base », les intérêts portés et des allégements fiscaux spéciaux pour l'immobilier.

Vous pouvez toujours utiliser de l’argent gratuit pour l’université – voici comment Cooperman lui-même s’est battu contre la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Au sujet d’un impôt sur la fortune, qu’elle considère comme faisant partie d’un système fiscal plus juste. Il a récemment refusé une invitation de Warren à témoigner lors d’une audience du Sénat sur les impôts. « Je crois en la structure progressive de l’impôt sur le revenu, je pense que les riches devraient payer plus », a déclaré Cooperman, ajoutant que « l’impôt sur la fortune n’a aucun sens pour moi pour diverses raisons. » Il dit qu’il existe d’autres moyens d’atteindre les objectifs de Warren, tels que l’augmentation du taux d’imposition marginal ou l’élimination des échappatoires telles que les intérêts portés, qui permettent à certaines entreprises de reporter les impôts, et sont inclus dans le dernier plan fiscal de Biden.

Voici trois choses que Cooperman dit que les gens ne devraient pas faire une fois qu’ils ont accumulé de la richesse – et une chose qu’ils devraient. 1. Ne pas surconsommer Si vous avez de l’argent supplémentaire, dépensez-le pour ce que vous voulez, a déclaré Cooperman. « Achetez des avions, de l’art, des maisons – des trucs comme ça. » Cependant, sur le long terme, ce n’est pas aussi utile que d’économiser, d’investir ou de trouver d’autres utilisations de votre argent. Cooperman a déclaré qu’il n’était pas lui-même un grand collectionneur d’objets et qu’il préférait être plus modeste. « Ma femme et moi, nous avons le sentiment que les possessions matérielles sont une source d’aggravation », a-t-il déclaré. « Nous sommes ‘moins c’est plus’. » 2. Ne donnez pas tout à vos enfants De nombreuses familles épargnent et investissent leur argent dans l’espoir de pouvoir le transmettre aux générations futures. Mais, pour les ultra-riches, donner tout leur argent à leurs enfants n’est peut-être pas une bonne idée, selon Cooperman. «Si vous avez beaucoup d’argent, donner tout votre argent à vos enfants est une erreur parce que vous les privez de la réussite personnelle», a déclaré Cooperman. 3. Ne donnez pas trop au gouvernement «Seul un imbécile donnerait au gouvernement plus d’argent qu’il n’en a le droit», a déclaré Cooperman. «Vous payez vos impôts en bon citoyen et vous gardez le reste». Cooperman a ajouté que tout le monde devrait payer ses impôts, mais l’investisseur a sa propre idée de ce qui constitue une juste part pour les riches américains. « Je suis prêt à travailler six mois par an pour le gouvernement et six mois pour moi-même, cela me semble raisonnable », a déclaré Cooperman. « Au-delà, cela devient confiscatoire. »