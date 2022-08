3 choses que Gap doit corriger pour redresser son activité en difficulté

Dana Telsey, PDG de Telsey Advisory Group, a décrit la société comme souffrant de “performances instables entre les marques, d’incertitudes en matière de leadership et de direction, et d’un manque de visibilité sur la stabilisation avec un plan de reprise clair”.

Gap doit publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal jeudi après-midi, et la société a déclaré qu’elle s’attend à ce que les ventes de la période diminuent d’un pourcentage élevé à un chiffre par rapport à il y a un an.

Gap a depuis nommé un nouveau chef pour Old Navy, qui a pris la relève un peu plus tôt ce mois-ci. Mais il a toujours besoin d’un leader permanent pour guider l’entreprise globale – qui comprend sa marque éponyme, Banana Republic et Athleta – vers l’augmentation de ses revenus.

En avril, le détaillant a annoncé le départ du chef de son activité Old Navy, qui a été touchée par des faux pas marketing et des grondements de la chaîne d’approvisionnement après avoir été un moteur de la croissance de l’entreprise pendant la pandémie.

Banana Republic, autrefois une destination pour les vêtements de travail, essaie de s’adapter à mesure que de plus en plus de personnes travaillent à domicile ou optent pour des styles plus décontractés.

Bob Martin, président exécutif de Gap, a été président et chef de la direction par intérim, avec l’aide de Syngal pendant une brève période de transition. Mais les analystes et les investisseurs veulent voir un remplaçant permanent avec de solides antécédents.

Old Navy, connue pour ses vêtements économiques pour enfants et adultes, a joué un rôle crucial dans le succès de Gap et a représenté plus de la moitié des ventes nettes mondiales de l’entreprise de 16,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021.

L’entreprise était sur une telle larme qu’en 2019 Gap a déclaré qu’il allait transformer Old Navy en une entité distincte cotée en bourse. Mais ces plans ont été annulés en janvier 2020, la société affirmant que ses performances s’étaient affaiblies et que les coûts pour achever une telle séparation l’emporteraient sur les avantages.

Puis la pandémie de Covid-19 a frappé et des fissures encore plus grandes ont commencé à se former.

Les ventes nettes d’Old Navy au cours de la période de trois mois terminée le 30 avril ont chuté de 19 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 1,8 milliard de dollars. Les ventes des magasins comparables, qui suivent les revenus en ligne et dans les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, ont chuté de 22 %.

Gap a attribué les pertes aux déséquilibres de dimensionnement et d’assortiment en raison des retards d’inventaire en cours. Il a également reconnu qu’une poussée pour vendre plus d’articles de grande taille chez Old Navy avait pour résultat que le détaillant avait trop de tailles étendues et pas assez de ses tailles de base.

En juillet, la Deutsche Bank a déclassé les actions de Gap pour les faire passer de « acheter » en raison de la « faible visibilité » autour de la reprise du chiffre d’affaires chez Old Navy. L’augmentation des promotions dans l’espace vestimentaire est également susceptible d’avoir un impact négatif sur Old Navy, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, Horacio « Haio » Barbeito — plus récemment président et chef de la direction de Walmart Canada — a pris la tête de l’entreprise.