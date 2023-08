3 choses laissent présager des temps meilleurs pour ce fabricant d’appareils à rayons X et IRM

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct de « Morning Meeting » à 10 h 20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. 1. Wall Street a connu une certaine volatilité vendredi autour du discours matinal du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de la conférence des banques centrales à Jackson Hole, Wyoming. Powell a déclaré que l’inflation était encore « trop ​​élevée » et que la Fed était « prête à augmenter encore ses taux » si les données économiques l’exigeaient. Aucune hausse des taux d’intérêt n’est attendue lors de la réunion de la Fed du mois prochain, selon l’outil CME FedWatch. Le marché est divisé quant à savoir si nous assisterons ou non à une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année. Actuellement, aucune action n’est privilégiée. 2. Le marché global reste survendu, selon l’oscillateur S&P de Jim Cramer, mais pas autant qu’il l’était plus tôt dans la semaine. Nous avons fait des achats stratégiques toute la semaine. Un jour après un trimestre explosif, nous avons augmenté jeudi notre objectif de cours Nvidia (NVDA) de 450 $ à 600 $ par action. Alors que le rallye post-bénéfice de Nvidia s’est estompé jeudi, l’ensemble du marché a été mis sous pression, ce qui, à mon avis, était une réaction excessive. 3. Le nom du club GE Healthcare (GEHC) a été lancé avec une note d’achat chez Argus avec un objectif de prix de 80 $. Il y avait aussi une histoire intéressante dans le Wall Street Journal sur des personnes riches qui subissaient des scanners corporels préventifs. GEHC en bénéficierait en tant que fabricant leader de machines pour les rayons X, les IRM et les tomodensitogrammes. Mais le vent favorable, qui ne s’est pas encore matérialisé, résultant des analyses nécessaires pour les patients qui prennent de nouveaux médicaments contre la maladie d’Alzheimer, devrait aider GEHC à long terme. Le mois dernier, GEHC a enregistré un rythme trimestriel et une hausse de ses prévisions. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long NVDA, GEHC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.