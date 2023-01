3 choses apprises des victoires consécutives de l’USWNT contre la Nouvelle-Zélande

Doug McIntyre Journaliste de football

Trois jours après avoir battu la Nouvelle-Zélande 4-0 lors de son premier match de l’année, l’équipe nationale féminine des États-Unis a battu les co-organisateurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 par un score encore plus déséquilibré vendredi.

Les Américains ont obtenu des buts d’Ashley Hatch, Mallory Swanson, Taylor Kornieck et deux de Rose Lavelle – qui a été capitaine avec ses collègues vétérans Becky Sauerbrunn et Alex Morgan sur le banc – pour gagner dans le deuxième de leurs deux préparatifs avant le tournoi Down Moins de 5-0.

Voici trois réflexions sur la dernière victoire de l’USWNT, le voyage dans son ensemble et ce qui va suivre.

Des questions demeurent malgré une autre grande victoire

Comme prévu, l’entraîneur américain Vlatko Andonovski a fortement modifié sa formation de départ après le triomphe de mardi, effectuant cinq changements par rapport à ce qui était vraisemblablement son groupe de premier choix. Dans le but, Casey Murphy a remplacé Alyssa Naeher. En défense, Alana Cook et Sofia Huerta ont remplacé Sauerbrunn et Emily Fox. Les milieux de terrain Andi Sullivan et Ashley Sanchez ont épelé Kornieck et Lindsey Horan, qui sont retournés dans son club français de Lyon avant le match revanche, et Hatch a pris la place de Morgan après que l’attaquant se soit arrêté boiteux lors des échauffements.

Certains des changements étaient sûrement planifiés à l’avance, mais Andonovski a également récompensé ses remplaçants pour leurs contributions sur le banc après une première mi-temps terne et sans but à Wellington. Sanchez a été excellent lors du premier match, tout comme Trinity Rodman, qui a récolté deux passes décisives sur le banc. La paire a rapidement mis en place le premier match de Hatch pour les Américains vendredi, une frappe mise en évidence par le curling de Rodman, un centre parfaitement pondéré :

Il était également intéressant de noter que Sauerbrunn, le capitaine de l’USWNT âgé de 37 ans, était le défenseur central qui a fait son chemin, la jeune Naomi Girma restant dans le 11 de l’entraîneur. Qu’est-ce que cela signifie ? À six mois de la Coupe du monde, et contre – sans offenser les Football Ferns – une compétition largement inférieure, il est difficile de tirer trop de conclusions.

Hatch a pleinement profité de son opportunité, mais cela ne signifie pas qu’elle a pour l’instant verrouillé le poste de doublure de Morgan à l’avant-centre. Rodman et Sanchez ont tous deux augmenté leur stock, mais le premier sera probablement en compétition pour les minutes de la Coupe du monde avec le trio blessé Cat Macario, Sophia Smith et Megan Rapinoe. En attendant, le milieu de terrain central est toujours derrière Horan et Lavelle, qui était peut-être l’Américain le plus pointu dans les deux expositions.

Ne nous laissons pas emporter par la performance, cependant. Vendredi a marqué la sixième fois consécutive que les États-Unis ont battu la Nouvelle-Zélande par quatre buts ou plus. Ils mènent maintenant la série de tous les temps 19-1-1. Ce fut un bon exercice de pré-saison pour les Américains. C’était bien de commencer une année extrêmement importante avec deux feuilles blanches, et vendredi, les États-Unis ont même mis fin à leur sécheresse de quatre matchs en première mi-temps. Pourtant, en ce qui concerne la Coupe du monde, la vérité est que ces deux matchs n’ont probablement pas révélé grand-chose.

Hors du terrain, un voyage inestimable pour les États-Unis

Le voyage de ce mois-ci ne visait pas seulement à préparer les Américains à ce qui se passera sur le terrain plus tard cette année, bien sûr. Il s’agissait autant – ou peut-être plus – de comprendre dans quel type d’environnement se trouver en dehors du terrain pendant la Coupe du monde.

Le match de vendredi s’est déroulé à Eden Park à Auckland, le stade national de la Nouvelle-Zélande et le lieu de l’ouverture de la Coupe du monde 2023 de l’USWNT contre le Vietnam, ainsi que la finale du premier tour contre le Cameroun, le Portugal ou la Thaïlande. La victoire de mardi sur ces mêmes Football Ferns a eu lieu au Sky Stadium de Wellington, le site du deuxième match de phase de groupes très attendu des Américains contre les Pays-Bas – un match revanche de la finale de la Coupe du monde 2019.

En plus des installations, les États-Unis ont séjourné dans le même hôtel d’Auckland et se sont entraînés sur les mêmes terrains d’entraînement qu’ils utiliseront à nouveau cet été. Tout ne sera pas pareil — les Américains ne se sont pas rendus en Australie ce mois-ci, et la température au coup d’envoi vendredi était juste en dessous de 80 degrés ; en juillet, l’hiver dans l’hémisphère sud, les sommets atteignent les années 50 – mais c’était une expérience inestimable, même si la résistance fournie par la nation classée 24e par la FIFA laissait beaucoup à désirer.

Un test beaucoup plus difficile attend les Américains en février

La concurrence ne sera pas un problème lorsque l’USWNT rentrera chez lui pour accueillir la SheBelieves Cup annuelle le mois prochain. Le Brésil, le Canada et le Japon sont les adversaires du tournoi de cet hiver, qui se déroulera du 16 au 22 février à Orlando, Nashville et Dallas.

Tous les trois sont capables de faire une course profonde à Australie / Nouvelle-Zélande 2023, voire de tout gagner: le Brésil est un ancien vice-champion du monde, le Canada est le médaillé d’or olympique en titre et le Japon le champion 2011 (et le finaliste perdant quatre ans plus tard).

Tous les trois testeront les États-Unis d’une manière que les Kiwis n’ont pas pu faire, et tous les trois auront accès à leur effectif complet de joueurs car la compétition se déroule pendant une fenêtre FIFA désignée pour les matchs internationaux.

Tout comme lors de l’événement principal, les défenses seront serrées et les erreurs seront impitoyablement punies la prochaine fois que l’équipe d’Andonovski se réunira. Ce sera un défi bienvenu pour une équipe américaine qui en a besoin – une équipe qui cherche toujours des réponses avec la Coupe du monde qui approche à grands pas.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

