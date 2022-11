3 choses à vérifier sur votre fournaise avant l’hiver – Shaw Local

Lorsque le temps commence à se refroidir et que nous commençons à penser à allumer le chauffage, nous devons vérifier quelques éléments sur la fournaise pour nous assurer qu’elle est sûre et fonctionne efficacement. Voici trois choses que chaque propriétaire devrait faire avant d’allumer sa fournaise pour la saison.

1. Vérifiez le filtre

Le filtre doit être vérifié tous les mois et remplacé au besoin. Un filtre sale restreindra le débit d’air et forcera la fournaise à travailler plus fort, ce qui entraînera une défaillance prématurée. Vérifier et changer le filtre est un moyen simple et facile de prolonger la durée de vie de votre fournaise et de réduire vos factures d’énergie.

2. Inspectez la veilleuse

Si vous avez une fournaise au gaz, vous devez vérifier la veilleuse pour vous assurer qu’elle est allumée. S’il est éteint, le rallumer est un processus assez simple que vous pouvez faire vous-même. Cependant, si vous avez du mal à le rallumer ou s’il n’arrête pas de s’éteindre, vous devrez faire appel à un professionnel, car cela pourrait indiquer un problème plus important.

3. Vérifiez le monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore qui peut être mortel s’il est inhalé en grande quantité. Toutes les fournaises produisent du monoxyde de carbone, mais s’il y en a trop, il peut s’infiltrer dans votre maison. Assurez une ventilation adéquate autour de votre fournaise et installez un détecteur de monoxyde de carbone près de l’appareil pour éviter cela. Vous devriez également faire entretenir votre fournaise par un professionnel au moins une fois par année pour vous assurer qu’elle fonctionne de façon sécuritaire et efficace.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez être assuré que votre fournaise est prête pour l’hiver. Vérifier le filtre, inspecter la veilleuse et assurer une bonne ventilation aidera à prévenir tout problème sur la route et à assurer la sécurité de votre famille tout au long de la saison.

