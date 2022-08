3 choses à vérifier sur un robinet qui fuit et comment y remédier – Shaw Local

Un robinet qui fuit peut être une nuisance, gaspiller de l’eau et augmenter vos factures. Pire encore, cela peut endommager vos appareils et vos tuyaux. Vous voulez savoir comment réparer un robinet qui fuit ?

Une rondelle usée est l’une des causes les plus courantes d’un robinet qui fuit. Les rondelles sont de simples disques qui assurent l’étanchéité entre le siège de soupape et le bec. Au fil du temps, ils peuvent s’user, laissant l’eau s’infiltrer.

Les joints toriques sont de minuscules anneaux en caoutchouc qui créent un joint entre les pièces mobiles du robinet. S’ils se fissurent ou se tordent, ils peuvent permettre à l’eau de fuir. Heureusement, le remplacement d’un joint torique est aussi simple que le remplacement d’une rondelle.

Remplacer une rondelle ou un joint torique est un processus relativement simple que tout le monde peut faire. Coupez simplement l’alimentation en eau, retirez la poignée et la plaque d’écusson, dévissez l’écrou de garniture et retirez la tige de la valve. Remplacez ensuite la rondelle ou le joint torique et remontez le robinet.

Si, après avoir remplacé la rondelle et le joint torique, la réparation de votre robinet qui fuit est un échec, cela peut être dû à un problème avec le siège de soupape. Le siège de soupape est la surface métallique contre laquelle la rondelle se scelle mais devient piquée ou corrodée, provoquant une fuite de la rondelle. Pour réparer un siège de soupape endommagé, retirez la poignée et la plaque d’écusson, dévissez l’écrou de garniture et retirez la tige de soupape. Utilisez ensuite une lime ou du papier de verre pour nettoyer la surface du siège. Une fois le siège lisse, remontez le robinet.

Les robinets qui fuient dans la cuisine, la salle de bain ou n’importe où peuvent être ennuyeux et coûteux, mais ils sont également faciles à réparer. En résolvant des problèmes courants tels que des rondelles usées ou des vannes corrodées, vous pouvez arrêter cette goutte pour de bon.

Si vous ne trouvez pas la source de la fuite, il est peut-être temps d’appeler un plombier.

