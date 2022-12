3 choses à vérifier avant d’appeler un plombier – Shaw Local

L’accession à la propriété s’accompagne de nombreuses responsabilités, dont l’entretien de votre maison. Cela inclut de s’assurer que votre plomberie est en bon état de fonctionnement.

Si vous rencontrez un problème de plomberie, il peut être tentant de paniquer. Mais avant d’appeler une aide professionnelle, vous pouvez vérifier certaines choses. Dans de nombreux cas, le problème peut être quelque chose de simple à résoudre.

1. Vérifiez la pression de l’eau. Une faible pression d’eau peut causer toute une série de problèmes. Si la pression de l’eau est trop basse, cela peut être dû à un tuyau bouché ou à un problème avec votre conduite d’eau principale. Vérifiez la vanne d’arrêt principale de votre maison pour vous assurer qu’elle est ouverte, puis recherchez tout coude dans la conduite qui pourrait restreindre le débit.

2. Recherchez les blocages. Les drains bouchés sont un problème de plomberie courant. Vous êtes-vous déjà lavé les mains et avez-vous remarqué qu’un évier se vide beaucoup plus lentement que l’autre ? C’est probablement parce qu’il y a des blocages en eux. Vérifiez toutes vos toilettes, baignoires ou éviers pour détecter tout signe de vidange lente, puis utilisez un piston pour éliminer ces bourrages embêtants.

3. Inspectez les tuyaux. Les tuyaux anciens et corrodés peuvent entraîner des problèmes tels que des fuites d’eau et une faible pression d’eau. Inspectez les tuyaux de votre maison pour tout signe de dommage, comme des fissures ou une décoloration. Si vous repérez quelque chose de suspect, il est temps d’appeler un plombier.

En suivant ces trois étapes, vous pouvez économiser du temps et de l’argent en évitant les réparations de plomberie inutiles. N’oubliez pas : les problèmes de plomberie ne disparaîtront pas d’eux-mêmes, mais avec la bonne dose de soin et d’attention, vous pouvez éviter tout problème important.

Cependant, pour des problèmes plus graves ou si vous ne pouvez pas identifier et résoudre le problème, n’hésitez pas à appeler un plombier professionnel pour obtenir de l’aide. Ils seront en mesure de diagnostiquer le problème et de remettre votre système de plomberie en état de fonctionnement en un rien de temps.

