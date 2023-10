La version 2023-24 de l’équipe de basket-ball de Texas Tech prendra la parole ensemble à titre non officiel lorsque les Red Raiders affronteront Texas A&M dans un match d’exhibition Compete for 4 Cause au Super Pit de Denton.

Les bénéfices du programme double – le nord du Texas affrontera Sam Houston à 14 heures – serviront à soutenir les efforts de secours contre les incendies de forêt à Maui.

Les Red Raiders ont affronté un autre adversaire, après avoir récemment affronté secrètement l’UTEP. Ce sera le premier match complet de l’équipe, et il y a quelques points auxquels nous prêterons attention pendant l’action.

Voici ce que je surveille dans l’exposition.

Comment Texas Tech se comparera-t-il à la concurrence de premier plan ?

Le calendrier hors conférence n’est pas le plus chargé pour Texas Tech (à part le Battle 4 Atlantis, qui pourrait aller dans diverses directions en fonction des résultats). Texas A&M, classé 15e dans le sondage de pré-saison Associated Press, est l’adversaire le mieux classé que Tech verra avant le match du Big 12.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu réel, il sera intéressant de voir comment les Red Raiders, une nouvelle collection de joueurs, se comporteront contre une équipe telle que Texas A&M, qui comprend le joueur de pré-saison SEC de l’année Wade Taylor IV, huit des ses neuf meilleurs joueurs et quatre titulaires de l’équipe de l’année dernière. Une telle continuité est difficile à trouver, et c’est quelque chose que Texas Tech n’a pas cette année.

Rotations et alignements

L’entraîneur-chef Grant McCasland a déclaré plus tôt cette semaine qu’il réfléchissait encore à la façon dont il voulait gérer la mêlée. Doit-il essayer d’impliquer autant de joueurs que possible, ou doit-il le considérer comme un jeu à part entière ?

McCasland a déclaré qu’il utiliserait probablement les deux stratégies – impliquer tout le monde, puis s’installer tard dans un environnement de jeu. Avec cette configuration, nous devrions découvrir quelques choses.

La première chose que nous découvrirons est la composition de départ. Cela peut changer d’ici l’ouverture de la saison le 8 novembre et sera probablement modifié jusqu’à ce que McCasland trouve le bon groupe.

En juillet, j’ai projeté un cinq de départ composé de Pop Issacs, Chance McMillian, Darrion Williams, Devan Cambridge et Warren Washington. D’après la pré-saison, il semble que Joe Toussaint prendra la place de McMillian dans la formation de départ, ce qui est également un bon système. Cela permettrait à McMillian d’être le marqueur sur le banc et de soulager Isaacs d’une partie de la pression exercée sur la manipulation du ballon.

La question est de savoir comment la rotation se complète derrière ces cinq en dehors de McMillian.

Qui prendra les commandes en cas de besoin ?

Celui-ci dépend du déroulement de l’exposition, mais c’est quelque chose que Texas Tech devra comprendre en cours de route.

Isaacs et McMillian sont les seuls joueurs à avoir marqué en moyenne plus de 10 points par match la saison dernière, bien qu’un certain nombre d’autres joueurs de l’alignement se situent juste en dessous de cette marque. Pourtant, les Red Raiders de l’année dernière pourraient se tourner vers De’Vion Harmon et Kevin Obanor lorsqu’ils en auraient besoin.

Qui sera Harmon ou Obanor de cette année ? Si c’est nécessaire, qui tire le dernier tir ou réalise l’arrêt défensif clé ?