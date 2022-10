3 choses à savoir sur les varices – Shaw Local

Avez-vous vu ces veines gonflées et tordues juste sous la peau ? Celles-ci sont appelées varices et sont beaucoup plus courantes que vous ne le pensez. Ils ressemblent souvent à des cordes ou à des cordes et peuvent être bleus, violets ou rouges. Vous pouvez trouver des varices principalement dans les jambes, mais elles peuvent également se former dans d’autres parties du corps. En plus d’être inesthétiques, les varices peuvent aussi être très douloureuses.

Qu’est-ce qui cause les varices?

Les veines ont des valves unidirectionnelles qui aident le sang à circuler de vos pieds vers votre cœur. Lorsque ces valves ne fonctionnent pas correctement, le sang peut s’accumuler dans vos veines et les faire gonfler.

Les varices peuvent être causées par un manque d’exercice, un excès de poids, des antécédents familiaux de varices ou la position debout ou assise pendant de longues périodes. La grossesse peut également provoquer des varices car le poids supplémentaire peut exercer une pression sur les veines et les valves.

Quels sont les symptômes des varices ?

L’indication la plus typique des varices est la lourdeur ou la fatigue dans les jambes. D’autres symptômes peuvent inclure des démangeaisons, des brûlures, des crampes et des douleurs. Dans les cas graves, des ulcères ou des plaies peuvent se former sur la peau près des varices.

Dans certains cas, il n’y a aucun symptôme apparent. Cependant, les varices peuvent toujours entraîner de graves complications pour la santé, telles que des caillots sanguins, le syndrome des jambes sans repos, des douleurs, des malaises, etc.

Quels sont les choix de traitement possibles pour les varices?

De nombreux traitements efficaces sont disponibles pour les varices, et la meilleure option pour vous dépendra de la gravité de votre état. Les options de traitement peuvent inclure :

– Traitement au laser endoveineux

– Sclérothérapie

– Phlébectomie ambulatoire

Si vous avez des varices, ne tardez pas à vous faire soigner. Les varices peuvent s’aggraver avec le temps, il est donc essentiel de les traiter le plus tôt possible.

