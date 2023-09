3 choses à savoir sur les soins de la mémoire – Shaw Local

À mesure que nos proches vieillissent, nous devons leur fournir les soins et le soutien dont ils ont besoin, surtout lorsqu’ils sont aux prises avec des maladies liées à la mémoire comme la maladie d’Alzheimer ou la démence. Les établissements de soins de la mémoire, comme Melody Living à Lake in the Hills, offrent des soins spécialisés conçus pour répondre aux besoins uniques des personnes souffrant de perte de mémoire.

1. Un environnement sûr et favorable : Un aspect crucial des soins de la mémoire consiste à offrir aux résidents un environnement sûr et favorable. Les établissements de soins de la mémoire sont spécialement conçus avec des fonctionnalités telles que des entrées sécurisées, des sorties surveillées et des systèmes d’alarme pour empêcher l’errance et assurer la sécurité des résidents. Des membres du personnel formés sont disponibles 24 heures sur 24 pour une aide, une supervision et des soins personnalisés adaptés à leurs besoins uniques.

2. Programmes spécialisés de soins de la mémoire : Les établissements de soins de la mémoire proposent des programmes et des activités spécialisés adaptés aux défis uniques auxquels sont confrontées les personnes souffrant de perte de mémoire. Ces programmes, allant des activités d’amélioration de la mémoire à l’art-thérapie et aux programmes d’exercices, se concentrent sur la stimulation cognitive, l’engagement social et le maintien de l’indépendance autant que possible.

3. Approche centrée sur la personne : Les programmes de soins de la mémoire reconnaissent que chacun a des préférences, des besoins et des capacités uniques. Le personnel de la communauté de soins de la mémoire de Melody Living travaille en étroite collaboration avec les résidents, les faisant participer à des activités qu’ils aiment et adaptant les plans de soins pour répondre à leurs besoins changeants. Les membres du personnel reçoivent une formation spécialisée pour comprendre les aspects comportementaux et émotionnels de la perte de mémoire et travaillent avec les familles pour garantir que leur proche reçoive le niveau de soins approprié. L’équipe de soins de la mémoire de Melody Living estime également qu’il est tout aussi essentiel d’apporter un soutien à la famille de chaque résident ; cela se reflète dans les groupes de soutien virtuels et en personne mensuels de la communauté.

Chez Melody Living, nous fournissons des soins et un soutien de qualité à nos résidents. Nous comprenons qu’il s’agit d’une décision familiale importante et nous sommes là à chaque étape du processus pour assurer votre tranquillité d’esprit.

Planifiez une visite pour voir comment Melody Living Lake in the Hills peut fournir les meilleurs soins à votre proche.

Mélodie vivante

525, chemin Harvest Gate

Lac dans les collines, IL 60156

847-957-7070

www.melodylivinglith.com