3 choses à savoir sur les pierres tombales – Shaw Local

Une pierre tombale marque la tombe du dernier lieu de repos d’un être cher, c’est donc une décision importante lors de la prise des derniers arrangements.

Avant de commencer à chercher une pierre tombale, voici 3 choses que vous devriez considérer.

1. Règles du cimetière

Différents cimetières ont des règles et des réglementations différentes concernant le type de pierre tombale pouvant être installée. Les règles peuvent être basées sur la taille, le matériau et la conception de la pierre tombale. Par exemple, certains cimetières n’autorisent pas les grandes pierres tombales.

Vous pouvez contacter le bureau du cimetière ou toute entreprise locale de monuments pour obtenir les informations appropriées.

De plus, les pierres tombales peuvent ne pas être au cimetière au moment des funérailles. En règle générale, il faut au moins trois à quatre semaines pour que l’installation soit complète et placée sur le dessus de la tombe.

2. Matériel et type

Les pierres tombales peuvent être faites de granit, de marbre, de bronze, de calcaire, d’ardoise, d’acier, de fer et d’autres métaux. Certains matériaux résistent mieux que d’autres aux rigueurs du climat. Une fois que vous avez sélectionné votre matériau, vous devrez sélectionner le type, tel que vertical, biseauté, obélisque ou plat.

Une fois que vous avez sélectionné le matériau et le type, vous devrez déterminer le type de personnalisation. Certaines personnes choisissent une épitaphe ou un vers de leur chanson ou poème préféré.

3. Enterrement des vétérans

Pour les anciens combattants éligibles décédés le 1er novembre 1990 ou après, VA peut fournir une pierre tombale ou un marqueur pour les tombes déjà marquées d’une pierre tombale ou d’un marqueur privé. Lorsque la tombe est déjà marquée, les candidats auront la possibilité de demander soit une pierre tombale ou un marqueur traditionnel, soit un nouveau dispositif (disponible au printemps 2009).

