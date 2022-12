3 choses à savoir sur les personnes âgées et la dépression des Fêtes – Shaw Local

De nombreuses personnes âgées souffrent de dépression pendant les vacances, surtout lorsqu’elles sont loin de leur famille et de leurs amis. Les vacances peuvent être difficiles pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de dépression. Voici trois choses qu’ils devraient savoir pour rendre la saison un peu plus lumineuse.

La dépression touche des millions de personnes dans le monde. La dépression, c’est plus que se sentir triste ou traverser une période difficile. C’est un sentiment à long terme de vide et de désespoir qui affecte vos routines quotidiennes.

1. Bien que la dépression puisse être traitée, il peut être difficile de l’identifier et de demander de l’aide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépression, demandez de l’aide. De nombreuses ressources sont disponibles pour aider les personnes atteintes de cette maladie mentale débilitante. Les symptômes de la dépression comprennent :

changements dans les habitudes de sommeil

perte d’intérêt pour les activités

changements d’appétit

irritabilité

sentiments de désespoir et d’inutilité

2. Les symptômes de la dépression peuvent s’aggraver pendant les vacances. La saison des fêtes est généralement une période de bonheur et de joie, mais elle peut être difficile et solitaire pour de nombreuses personnes. Si vous souffrez de dépression, les vacances peuvent exacerber vos symptômes et vous empêcher de profiter de la saison. Plusieurs facteurs peuvent causer la dépression, notamment :

déséquilibres chimiques dans le cerveau

événements stressants de la vie

prédisposition génétique

Les obligations sociales accrues, le stress financier et le sentiment d’isolement peuvent tous contribuer à des sentiments de tristesse et de désespoir. Les vacances peuvent être difficiles si vous souffrez de dépression, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour combattre la dépression, comme :

passer du temps avec des gens que vous aimez

fais des choses que tu aimes

gérer vos attentes

Si vous vous sentez particulièrement dépassé, contactez un professionnel de la santé mentale pour obtenir de l’aide. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul dans cette bataille. Avec de l’aide et du soutien, vous pouvez traverser n’importe quoi.

Chez Heritage Woods, nous croyons à la compassion et au traitement des gens avec respect. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous nous efforçons de faire la différence grâce à Toucher des viesappelez-nous au 815-467-2837.

Bois patrimonial de Minooka

701, promenade Heritage Woods

Minooka, Illinois 60447

www.gardant.com/heritagewoodsminooka/

Logo du bois patrimonial de Minooka