3 choses à savoir sur les personnes âgées atteintes de diabète – Shaw Local

Novembre est Mois national du diabète, attirant l’attention et la sensibilisation sur le diabète et son impact à travers le pays.

Plus de 25% de la population américaine de plus de 65 ans souffre de diabète, selon le CDC. Le diabète de type 2 est la forme la plus courante chez les personnes âgées. Les gens développent un diabète lorsque leur glycémie, aussi appelée glycémie, est trop élevée. Vous pouvez prendre certaines mesures pour retarder ou prévenir le diabète de type 2. Si vous avez déjà la maladie, vous pouvez prendre des mesures pour gérer la maladie.

Voici 3 choses à savoir sur les personnes âgées atteintes de diabète :

1. L’American Diabetes Association recommande le dépistage des adultes de plus de 45 ans tous les 1 à 3 ans.

Des recherches telles que le programme de prévention du diabète montrent que vous pouvez faire beaucoup pour réduire vos risques de développer un diabète de type 2. Perdre du poids, faire au moins 30 minutes d’activité physique cinq jours par semaine et manger des aliments sains ne sont que quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque.

2. Il est plus difficile de diagnostiquer les personnes âgées atteintes de diabète.

D’autres maladies peuvent masquer les symptômes du diabète.

Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 présentent des symptômes si légers qu’ils passent inaperçus. Les signes courants du diabète incluent uriner souvent, avoir très soif et une fatigue extrême. Une vision floue, une perte de poids et des picotements ou des douleurs dans les mains et les pieds sont également des symptômes courants.

3. Le diabète est avant tout une maladie autogérée.

Certaines personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent contrôler leur glycémie en mangeant sainement et en étant actives, mais même si vous n’avez pas besoin de médicaments au début, vous pourriez en avoir besoin avec le temps.

Les options d’assurance pour les personnes âgées atteintes de diabète de type 2 comprennent Medicare Plan D, les programmes d’État et les programmes de conseil et d’assistance de l’assurance maladie de l’État (SHIP).

Une sensibilisation en novembre peut inciter les personnes à haut risque de diabète de type 2 à apporter des changements sains et à réduire leur risque de plus de moitié.

