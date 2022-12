3 choses à savoir sur les déchirures rétiniennes – Shaw Local

La plupart des gens n’ont jamais entendu parler de déchirures rétiniennes, mais il s’agit d’un problème étonnamment courant. Une déchirure rétinienne est un trou dans la fine couche de tissu qui tapisse le fond de l’œil, appelée rétine. Les traumatismes oculaires ou le vieillissement sont la principale cause de déchirures rétiniennes. S’ils ne sont pas traités, ils peuvent entraîner une perte de vision et même une cécité permanente. Il y a trois choses que vous devez savoir sur les déchirures rétiniennes :

1. Symptômes : Le symptôme le plus courant d’une déchirure rétinienne est l’apparition soudaine d’éclairs lumineux dans votre vision, qui peuvent accompagner des corps flottants. Les corps flottants sont comme de petites taches ou des points qui semblent flotter dans votre vision. D’autres symptômes peuvent inclure une vision déformée ou floue et une pression à l’intérieur de l’œil.

2. Traitement : Les déchirures rétiniennes sont généralement traitées par chirurgie au laser, qui scelle la déchirure et prévient d’autres dommages à la rétine. L’intervention se fait généralement en ambulatoire et ne nécessite pas d’anesthésie générale. Le temps de récupération est généralement court et la plupart des patients peuvent reprendre leurs activités habituelles quelques jours après l’intervention.

3. Prévention : La meilleure façon de prévenir les déchirures rétiniennes est de prendre soin de vos yeux. Assurez-vous de subir des examens de la vue réguliers et de porter des lunettes de protection lors d’activités qui pourraient exposer vos yeux à un risque de traumatisme, comme les sports de contact ou le travail avec des outils électriques. De plus, une alimentation saine et la gestion de conditions telles que le diabète peuvent aider à protéger votre vision.

Les déchirures rétiniennes peuvent avoir de graves conséquences si elles ne sont pas traitées, il est donc essentiel de consulter rapidement un médecin si vous présentez des symptômes de déchirure rétinienne. Un traitement et une surveillance appropriés améliorent les chances de restaurer ou de préserver la vision existante. Vous pouvez aider à protéger votre vue pour les années à venir en traitant rapidement et correctement les déchirures rétiniennes.

