3 choses à savoir sur les crises cardiaques – Shaw Local

Les crises cardiaques sont l’une des principales causes de décès aux États-Unis. Savoir comment identifier une crise cardiaque et quelles en sont les causes peut être une information vitale. Voici trois éléments essentiels concernant les crises cardiaques : les causes, les symptômes et la douleur. En comprenant ces facteurs, vous pourrez mieux vous protéger de cette maladie dévastatrice et consulter un médecin si nécessaire.

1. Causes : Les crises cardiaques sont causées par un blocage de l’artère coronaire, qui empêche le sang riche en oxygène d’atteindre une partie du muscle cardiaque. Les causes courantes comprennent les taux élevés de cholestérol, l’hypertension artérielle, le tabagisme et le diabète. Les facteurs de risque de développer une crise cardiaque comprennent l’âge, la génétique et les choix de mode de vie.

2. Symptômes : Il est essentiel d’être conscient des signes et des symptômes des crises cardiaques pour agir rapidement si nécessaire. Les symptômes peuvent inclure des douleurs thoraciques, des douleurs dans le haut du corps, une gêne (dans un ou les deux bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l’estomac), un essoufflement, des sueurs, des étourdissements ou des nausées.

3. Douleur : La douleur thoracique est le symptôme le plus courant d’une crise cardiaque et peut être grave ou légère. Cela peut ressembler à une lourdeur inconfortable dans la poitrine, à une douleur serrante, à une pression ou à quelque chose d’autre qui cause de l’inconfort. La douleur peut durer plus de 15 minutes et est souvent intense. Si vous ressentez l’un de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin.

Savoir ce qui cause les crises cardiaques et les symptômes à surveiller peut sauver des vies. Comprendre les causes et les symptômes pourrait vous aider à vous protéger d’une crise cardiaque et à en identifier une rapidement si elle se produit. Si vous ressentez l’un des symptômes ou la douleur décrits ci-dessus, consultez immédiatement un médecin pour éviter d’autres dommages.

Être informé de cette maladie potentiellement mortelle peut vous aider à prendre des mesures pour réduire votre risque et rester en bonne santé. Comme toujours, il est important de parler avec votre médecin pour déterminer le meilleur plan d’action pour vous.

