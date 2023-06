3 choses à savoir sur le soutien après la prise en charge et le deuil – Shaw Local

Après la perte d’un membre de la famille ou d’un ami bien-aimé, la souffrance émotionnelle à laquelle nous sommes confrontés est douloureuse et parfois accablante. Bien que le chagrin soit une réponse naturelle à une perte aussi dévastatrice, il existe des cas où la profonde tristesse peut perturber votre santé physique et votre capacité à fonctionner normalement. Dans la plupart des cas, plus la perte est importante, plus le chagrin est intense. Voici trois choses à savoir sur le suivi des soins et le soutien aux personnes en deuil.

1. Le processus de deuil est aussi individuel que la personne qui le traverse. Il est important de reconnaître la douleur et de comprendre que la façon dont vous pleurez votre perte sera différente de celle des autres êtres chers qui font face à la même perte. N’ayez pas peur de vous tourner vers les membres de votre famille et vos amis pour obtenir de l’aide. Ils peuvent avoir des expériences similaires à partager avec vous, et vous pouvez puiser dans la force de l’autre.

2. Prendre soin de vous physiquement vous aidera à prendre soin de vous émotionnellement. Mangez bien, restez hydraté et faites de l’exercice tous les jours, même s’il ne s’agit que de 10 minutes de marche. Dormez suffisamment et évitez de trop consommer d’alcool et d’autres habitudes malsaines qui peuvent ralentir vos progrès.

3. Reconnaître la différence entre le deuil et la dépression. Rejoindre un groupe de soutien aux personnes en deuil peut vous aider à vous sentir moins seul. Si vous sentez que votre tristesse est inhabituellement intense ou trop lourde à supporter, parlez-en à un thérapeute ou à un conseiller en deuil. L’aide est disponible par l’intermédiaire du salon funéraire qui a pris soin de votre proche, ou par l’intermédiaire de votre église, d’un hôpital de la région ou d’un organisme de soins palliatifs local.

Visitez le site Web de Genuine Care Cremation ou Tezak’s Home to Celebrate Life pour obtenir des informations sur les soins après-vente, le soutien au deuil et la guérison. Vous pouvez vous inscrire à un e-mail quotidien fournissant des messages de soutien au deuil pendant un an, pour vous aider à comprendre que vous n’êtes pas seul dans votre deuil et que de l’aide est disponible.

Véritable Soin Crémation

815-274-1317

807, rue W. Jefferson

Unités

Shorewood, Illinois 60404

www.tezakfuneralhome.com

https://www.genuinecarecremation.com/