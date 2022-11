3 choses à savoir sur le plasma riche en plaquettes – Shaw Local

Le plasma riche en plaquettes (PRP) est une forme de thérapie régénérative, bien que différente de la réception de cellules souches. Le PRP utilise le sang du patient pour concentrer les facteurs de croissance favorisant la cicatrisation. Le plasma est injecté dans la zone de la blessure ou de la douleur.

Le PRP est un plasma organique épais extrait de votre sang.

L’échantillon de sang prélevé tourne à grande vitesse dans une centrifugeuse pour séparer la protéine plasmatique des globules rouges. Puisque nous prélevons l’échantillon chez vous, il n’y a aucun risque de rejet ou de réaction indésirable.

Le PRP agit comme un « engrais » dans le processus de guérison.

La première réaction du corps face à une lésion des tissus mous consiste à transporter les plaquettes vers la zone lésée. Le PRP contient des protéines avec plus de 30 facteurs de croissance actifs. Lorsqu’il est injecté directement dans les tissus endommagés, il agit comme un engrais et accélère la guérison naturelle du corps.

Les patients peuvent ressentir un soulagement immédiat, mais sentiront la progression au fur et à mesure que la réparation se poursuit. L’IRM et l’échographie ont confirmé des résultats positifs concernant la réparation des tissus et peuvent réduire le besoin de chirurgie.

Les conditions traitées avec le PRP comprennent :

Blessures du LCA

Entorses de la cheville

Blessures au dos/cou

Fasciite plantaire

Déchirures/blessures articulaires et musculaires

Entorses ligamentaires

Arthrose du genou, de l’épaule ou de la hanche

Dysfonctionnement de l’articulation pelvienne/sacro-iliaque

Déchirures de la coiffe des rotateurs

Tendinite/bursite

Tennis/coude du golfeur

Le PRP est une procédure ambulatoire rapide et facile sans temps de récupération nécessaire.

Y compris la préparation et la post-injection, la procédure dure généralement environ une heure. Il n’y a pas besoin d’anesthésie, de récupération prolongée ou d’hospitalisation. Le site d’injection peut sembler un peu douloureux, mais à part tenir de la glace dessus, la plupart des patients reprennent immédiatement leurs activités de routine.

Le médecin déterminera la fréquence des traitements PRP après évaluation et suivi des résultats individuels. Le plasma riche en plaquettes est une thérapie prometteuse avec peu d’effets secondaires et montre un potentiel significatif pour accélérer la guérison de diverses blessures et conditions orthopédiques.

Pour voir si vous êtes un candidat pour les traitements de nouvelle génération aujourd’hui, appelez le Chicago Stem Cell Therapy & Pain Management Institute au 815-412-6187 et planifiez une évaluation avec le Dr Zaki Anwar.

Institut de thérapie par cellules souches et de gestion de la douleur de Chicago

10181 W Lincoln Highway

Francfort, IL 60423

www.ChicagoStemCellTherapy.com

