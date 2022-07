3 choses à savoir sur la crémation – Shaw Local

Que vous planifiez maintenant les funérailles d’un être cher ou que vous réfléchissiez à des options pour l’avenir, vous devez peut-être choisir entre la crémation ou l’inhumation.

La crémation devient de plus en plus populaire dans le monde, car elle est souvent moins chère qu’un enterrement traditionnel et permet de tenir le service commémoratif plus tard dans le futur, lorsque la famille et les amis peuvent se réunir.

Voici 3 choses à savoir sur la crémation.

1. Un service funèbre suivi d’une crémation ne doit pas différer d’un service suivi d’un enterrement.

Habituellement, les restes incinérés sont placés dans une urne avant d’être confiés à un lieu de repos définitif. L’urne peut être enterrée, placée dans un mausolée ou un columbarium intérieur ou extérieur, ou enterrée dans un jardin d’urnes spécial que de nombreux cimetières prévoient pour les restes incinérés. Les restes peuvent également être dispersés, conformément à la loi de l’État.

Les services funéraires ou commémoratifs peuvent avoir lieu dans un lieu de culte, une maison funéraire ou dans une chapelle crématoire.

2. Choisir la crémation est un choix personnel.

Si vous planifiez pour vous-même, vous pouvez choisir la crémation pour diverses raisons, notamment que vous souhaitez que vos cendres soient dispersées ou conservées avec votre famille plutôt que de devoir visiter un cimetière. S’il y a plusieurs membres de la famille qui vivent dans des endroits différents, les cendres de la crémation peuvent être partagées entre eux, ou même transformées en beaux souvenirs.

Lorsque vous prenez la décision d’incinérer, tenez compte de la religion, le cas échéant, et contactez votre chef religieux si vous avez besoin de conseils. La religion est quelque chose à considérer s’il s’agit d’un facteur important, car certaines pratiques religieuses ont des opinions bien arrêtées sur la crémation.

3. La crémation est une disposition finale sûre.

En 2020, 56 % des Américains décédés ont été incinérés, soit plus du double du chiffre de 27 % deux décennies plus tôt, selon la Cremation Association of North America (CANA). Selon CANA et la National Funeral Directors Association (NFDA), d’ici 2040, 4 Américains sur 5 devraient choisir la crémation plutôt que l’inhumation dans un cercueil.

La crémation est une vieille tradition et prend 2 à 3 heures, selon le corps de l’individu et d’autres facteurs. Les crémations sont limitées à un corps à la fois. En fait, il existe des lois en place pour s’assurer qu’ils prennent bien soin de leur corps.

