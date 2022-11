3 choses à savoir sur la crémation – Shaw Local

Si vous avez récemment perdu un membre de votre famille ou un ami bien-aimé, ou si vous planifiez votre propre disposition finale future, il est important de comprendre vos options. Bien que de nombreuses personnes connaissent les enterrements traditionnels, certaines ne connaissent peut-être pas aussi bien le processus de crémation. Voici trois choses à savoir.

1. Avec la crémation, le défunt est exposé à une flamme nue, réduisant les restes humains à son élément naturel de carbone. “Les fragments sont retirés de la chambre de crémation et pulvérisés en une substance ressemblant à de la cendre”, a expliqué Ryan Hayducak, propriétaire et directeur de Tezak’s Funeral Home and Genuine Care Cremation. « Les restes incinérés sont ensuite placés dans une urne choisie par la famille. La crémation est considérée comme la forme de disposition la plus hygiénique.

2. La crémation offre plusieurs avantages par rapport à un enterrement traditionnel. “L’un des principaux avantages est le facteur temps”, a déclaré Hayducak. “Une fois la crémation effectuée, il n’y a pas d’urgence à planifier des services ou à rassembler des photos ou d’autres souvenirs. Cela aide à atténuer le stress et donne à la famille l’occasion de prendre des décisions en toute confiance. Un autre avantage est le soulagement de l’obligation d’enterrer votre bien-aimé; une urne peut être conservée à la maison, ou les restes incinérés peuvent être dispersés dans une zone désignée qui était spéciale pour le défunt. Le coût de la crémation est également inférieur à celui d’un enterrement traditionnel.

Si la crémation est choisie, un service commémoratif peut avoir lieu au domicile d’un membre de la famille, dans un club ou un lieu de rassemblement préféré, dans une salle de banquet, ou dans une église ou un salon funéraire. “Si la famille choisit la crémation immédiate sans services, le temps de conférence pour préciser les arrangements est réduit”, a ajouté Hayducak. “La paperasse et les documents peuvent même être remplis électroniquement dans le confort de votre maison.”

3. La crémation devient de plus en plus populaire chaque année. “Le taux de crémation a augmenté de manière constante au fil du temps”, a déclaré Hayducak. “Cela devrait être la principale forme de disposition à l’avenir.”

