3 choses à savoir sur la bataille MAC de 1 à 4 équipes – Shaw Local

DeKALB-Akron et UNI ont joué un total de 10 matchs cette année. Huit ont été des matchs à une possession et trois ont été menés en prolongation.

Les deux équipes s’affrontent samedi lors d’un match de la Mid-American Conference à Akron, Ohio, avec les Zips (1-4, 0-1 MAC) cherchant à ébranler une séquence de trois défaites consécutives et les Huskies (1-4, 0-1 ) devant arrêter une glissade de quatre matchs. Le coup d’envoi est à 14h30 et le jeu sera diffusé sur ESPN+.

Les Huskies viennent de subir une défaite de 35-33 à Toledo, tandis que les Zips ont perdu 13-10 à domicile contre Buffalo la semaine dernière.

Voici trois choses à surveiller dans le jeu.

Faire des jeux en cas de besoin

La défense du NIU a connu l’un de ses pires matchs du point de vue des chiffres cette année, accordant un sommet de la saison de 542 verges et 35 points.

Mais les Huskies ont également eu d’énormes points positifs. Nate Valcarcel a réussi un scoop et marqué, le premier touché défensif de l’équipe cette année. Et lorsque les Huskies ont effectué leur retour de 35-20 au quatrième quart, la défense a limité les Rockets à trois trois-et-outs consécutifs.

« C’était une possession assez importante de pouvoir aller là-bas et arrêter ces gars », a déclaré le joueur de ligne défensive James Ester. « Mais en fin de compte, nous n’y sommes pas parvenus. Nous avons beaucoup abandonné très tôt et nous l’avons payé. Nous devons juste sortir plus forts cette semaine.

Les Huskies occupent toujours le 15e rang au pays en défense contre la passe, accordant 170,6 verges par la passe par match. Akron est 124e sur 130 équipes en attaque totale, avec une moyenne de 303 verges par match. Ils sont 119e en attaque au sol (97,5) et 97e en attaque par la passe (201,6).

Jeu de confiance

L’entraîneur Thomas Hammock a déclaré que le quart-arrière Rocky Lombardi était pleinement engagé la semaine dernière à l’entraînement, et cela s’est vu dans le match. Il a réalisé ses meilleurs chiffres de la saison contre un adversaire FBS, complétant 21 des 31 passes pour 258 verges et deux touchés.

Hammock a déclaré que le receveur large Trayvon Rudolph avait une grosse semaine d’entraînement cette semaine. Après avoir raté toute l’année dernière, Rudolph n’a réussi que 12 attrapés pour 80 verges cette année, trouvant la zone des buts une fois.

« C’est incroyable, vous obtenez quelques jeux ou quelques opportunités, ce que cela peut faire pour votre confiance et votre capacité à sortir et à comprendre: ‘OK, je dois travailler plus dur' », a déclaré Hammock. « Trayvon Rudolph a vraiment commencé cette semaine de manière exceptionnelle, et nous devons également lui donner l’occasion de démarrer. »

Je dois lancer pour courir

L’offensive précipitée a pris vie contre les Rockets, déclenchée par un touché de 80 verges exécuté par Antario Brown. Les Huskies ont totalisé 186 verges au sol en 32 courses.

Ils ne totalisent en moyenne que 121,6 verges par match, le 105e au pays. Mais ils gardent également le ballon pendant 31:54 dans le match, 29e au niveau national. Akron accorde 95,8 verges au sol par match, le 19e meilleur au pays.

« Ce n’était vraiment pas bon, et la semaine dernière, nous avons joué un peu mieux », a déclaré Hammock. « Nous avons commencé à faire certaines choses qui semblaient familières pour être bons et avoir la capacité de faire courir le ballon. »

Hammock a déclaré que l’équilibre entre la passe et la course – les Huskies ont couru 32 fois et en ont lancé 31 – a joué un grand rôle dans l’amélioration du jeu au sol.

« Lorsque vous pouvez lancer le ballon sur le terrain, créez des jeux explosifs sur le terrain, cela détend la surface », a déclaré Hammock. « Nous allons continuer à le faire. »

Prédiction: Akron 21, NIU 17