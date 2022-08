3 choses à savoir lors du choix d’un diamant – Shaw Local

Lorsque vous magasinez pour un diamant, choisir celui qui convient le mieux à vos besoins peut être intimidant. Les nombreuses options de formes, de tailles, de couleurs et de clarté peuvent dérouter et submerger tout le monde. Vous devez savoir ce que vous recherchez lorsque vous achetez un diamant.

Voici trois choses à garder à l’esprit lors du choix d’un diamant :

Tout d’abord, un certificat de diamant qui vous donne la qualité du diamant est l’un des facteurs les plus critiques. Ce document listera les quatre C du diamant : Carat, Cut, Clarity et Color. Cela vous donnera également une idée de la qualité du diamant afin que vous puissiez être sûr d’en avoir pour votre argent. Les évaluateurs de diamants et les assureurs utiliseront également le certificat pour évaluer le diamant.

Deuxièmement, le sertissage et la forme d’un diamant sont tout aussi importants que tout autre facteur. Le sertissage affectera la durabilité du diamant, maintiendra le diamant en place et affectera l’aspect général de la bague. Il existe de nombreuses options de réglage différentes, mais les formes les plus couramment utilisées sont rondes, princesse, poire, marquise, émeraude et Asscher.

Les diamants ronds sont la forme la plus populaire, à la fois classique et polyvalente. Les diamants princesse sont également célèbres, car ils sont de forme carrée et ont un look moderne. De plus, les bagues de fiançailles utilisent souvent des diamants poire et marquise, qui ont un look romantique. Enfin, les diamants Emerald et Asscher sont des formes moins courantes mais peuvent être très frappants lorsqu’ils sont utilisés correctement.

Enfin, vous aurez le choix entre de nombreux diamants chez un bijoutier réputé pour trouver celui qui correspond à votre style et à votre budget. Ils peuvent vous fournir un certificat d’authenticité pour votre diamant. Demandez des références ou des recommandations, recherchez des avis en ligne et interrogez le bijoutier sur sa politique de retour. La plupart des bijoutiers offriront un remboursement ou un échange si le diamant n’est pas tel que décrit.

Chez D&D Jewelers, nous sommes fiers de fournir des diamants de haute qualité à un prix abordable. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la région de Sycamore, nous sommes convaincus que nous pouvons trouver le meilleur diamant pour vous.

