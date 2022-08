3 choses à savoir lors de l’achat d’un matelas – Shaw Local

3 choses à savoir lors de l’achat d’un matelas

Y a-t-il quelque chose de plus déroutant que d’acheter un nouveau matelas pour votre lit ?

Il existe tellement de types et de tailles différents, et l’achat d’un matelas prend du temps, mais ne soyez pas intimidé. Voici 3 choses à savoir lors de l’achat d’un matelas.

1. Confort

D’abord et avant tout, vous devez aimer la sensation du matelas – et cela signifie essayer de nombreux modèles de sol. Ne soyez pas timide à ce sujet : allongez-vous sur le dos, le côté et le ventre, et demandez à votre partenaire ou à un ami de s’effondrer à côté de vous afin que vous puissiez voir si le mouvement est transféré de votre côté du lit. Et assurez-vous de passer suffisamment de temps sur chaque matelas, en testant la fermeté ou la douceur du matelas pour vous.

Si, lorsque vous testez des matelas, vous trouvez qu’un matelas plus cher est beaucoup plus confortable, l’investissement dans votre confort de sommeil peut en valoir la peine, surtout si vous considérez que vous aurez probablement votre matelas pendant 10 ans.

2. Matériaux

La composition de votre matelas n’est pas toujours évidente, mais les matériaux peuvent faire une grande différence. De nos jours, il est possible d’acheter un matelas doté d’une technologie de pointe qui disperse la chaleur de votre corps pour vous garder au frais la nuit. Vous pouvez également choisir de la mousse à mémoire de forme ou des matériaux entièrement naturels et durables pour votre matelas. La ligne du bas? Demandez de quoi il est fait et comment ces matériaux fonctionneront pour vous.

3. Garantie

Recherchez une garantie à long terme qui couvre les dommages aux bobines et l’affaissement ou les indentations du corps au-delà d’une profondeur acceptable. Bien qu’il soit normal que votre nouveau matelas montre une certaine usure au fil du temps, une bonne garantie offrira une généreuse politique de remplacement ou de réparation pour tout dommage sortant de l’ordinaire. Verlo Mattress garantit tous les ensembles achetés contre les défauts de fabrication et de matériaux sur une base non proportionnelle à 100 %. Visite verlo.com/customer-care/warranty pour plus d’informations.

Prenez votre temps et essayez autant de matelas que vous le souhaitez lors de vos achats. Posez beaucoup de questions et n’hésitez pas à “dormir” sur votre décision – vous serez content de l’avoir fait !

Usine de matelas Verlo : 5150 Northwest Hwy., Crystal Lake, IL 60014, 815.455.2570, www.verlo.com