3 choses à savoir avant d’emménager dans une résidence-services – Shaw Local

Emménager dans une résidence-services ne doit pas être pris à la légère. C’est une grande décision qui aura un impact significatif sur votre vie de tous les jours. Mais cela ne doit pas être intimidant. Avec un peu de recherche et de planification, vous pouvez trouver la situation de vie assistée idéale pour vous ou votre proche.

Voici trois points à considérer lorsque vous recherchez la bonne résidence-services.

Valeur de la communauté

L’un des aspects les plus attrayants de la vie assistée pour de nombreuses personnes est la communauté qui se forme entre les résidents et le personnel. Ce lien peut être un excellent moyen de lutter contre la solitude et l’isolement, courants chez les personnes âgées. Dans la vie assistée, les résidents peuvent socialiser et créer des liens avec d’autres résidents et le personnel. Ces liens peuvent apporter du soutien, de l’amitié et un sentiment d’appartenance à la communauté.

Soins individualisés

Lorsqu’il s’agit de choisir le bon établissement de soins, il n’y a pas de solution unique. Tout comme chaque individu a ses propres besoins et préférences, chaque établissement a ses propres caractéristiques et commodités. Le plus important est de trouver un établissement qui peut fournir le niveau de soins dont vous ou votre proche avez besoin.

Emplacement

Lorsque vous recherchez une résidence-services, vous devez également tenir compte de son emplacement. Idéalement, vous voudrez trouver un endroit proche de vos amis et de votre famille afin qu’ils puissent facilement visiter et rester en contact. Mais vous voudrez également vous assurer que l’emplacement est sûr et dispose de tout ce dont vous avez besoin à proximité, comme des épiceries, des pharmacies, etc. Prenez votre temps et explorez différents quartiers et quartiers avant de prendre une décision finale.

Le choix d’une résidence-services est une décision importante, mais elle n’a pas besoin d’être complexe. Gardez ces trois principes à l’esprit lorsque vous recherchez l’emplacement idéal, et vous en trouverez sûrement un qui répondra à toutes vos exigences.

