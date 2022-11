3 choses à demander lors du choix d’un avocat – Shaw Local

Si vous êtes dans une situation qui vous oblige à engager un avocat, vous pouvez vous sentir dépassé et ne pas savoir quoi demander. Voici trois questions générales à poser lors du processus de sélection.

1. Quel type de droit pratiquez-vous principalement ? Vous voulez avoir un avocat avec les connaissances et l’expérience appropriées pour vous aider à gagner votre cause. “Ne demandez pas ce que l’avocat peut faire ou fera, renseignez-vous sur son principal domaine de pratique”, a expliqué Nick Cronauer, avocat chez Cronauer Law, LLP. « Contrairement aux médecins, il n’y a pas de certification du conseil pour différents types de pratique, il est donc difficile de déterminer le domaine d’intérêt d’un avocat. La plupart des connaissances proviennent du travail dans un domaine spécifique du droit et de la compréhension des nuances. Pour le droit des dommages corporels, de nombreux avocats annoncent qu’ils travaillent dans ce domaine, mais certains sont des «courtiers» qui renvoient l’affaire à un autre avocat plus compétent.

2. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris un cas par un procès devant jury? “La clé est de poser des questions sur la mise en place d’un procès devant jury, en particulier dans les cas de blessures corporelles, de décès injustifiés et de litiges contractuels”, a ajouté Cronauer. « C’est beaucoup de travail, et de nombreux avocats ne feront pas l’effort. Les compagnies d’assurance qui défendent les affaires savent qui portera les affaires devant un jury. Ils essaient d’atténuer les risques, et un procès est un risque absolu pour eux ; Cependant, si une compagnie d’assurance sait qu’un avocat, statistiquement, ne porte pas les affaires en justice, elle utilisera ces connaissances pour déterminer ce que l’avocat acceptera probablement pour résoudre la réclamation.

3. Comment comptez-vous présenter l’affaire au procès ? “Les temps ont changé”, a déclaré Cronauer. “Les gens ont l’habitude de faire défiler les réseaux sociaux. Les jours passés à rester debout et à parler devant le tribunal pendant des heures ennuieront tout le monde, et le résultat souffrira du manque de concentration du jury. L’essai doit tenir compte de la technologie et des styles d’apprentissage de la communauté.

