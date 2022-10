3 choses à considérer avant d’avoir 65 ans – Shaw Local

Avoir 65 ans est une étape importante. Non seulement cela signifie que vous êtes officiellement une personne âgée, mais vous devez également commencer à planifier votre retraite. Cette planification comprend la préparation des directives en matière de soins de santé et la planification successorale. Un plan est essentiel, afin que vos proches connaissent vos souhaits et les réalisent en conséquence. Voici trois choses à considérer avant d’avoir 65 ans.

Directives sur les soins de santé

L’une des premières choses que vous devez faire lorsque vous atteignez 65 ans est de créer une directive sur les soins de santé. Ce document décrira vos préférences en matière de soins médicaux si vous ne pouvez pas décider de manière indépendante. C’est aussi l’assurance que vos désirs seront réalisés dans le respect. Les membres de votre famille doivent être au courant de vos directives en matière de soins de santé.

Planification successorale

La planification successorale est une autre chose essentielle à considérer lorsque vous atteignez 65 ans, y compris les testaments et les fiducies. Vous devez planifier ce qu’il adviendra de vos biens après votre décès. La planification successorale peut être complexe, il est donc essentiel de demander l’aide d’un avocat.

Soins de longue durée

En vieillissant, vous devrez peut-être envisager des options de soins de longue durée comme les résidences-services et les maisons de retraite. Vous devriez commencer à rechercher ces options pour prendre une décision éclairée sur ce qui vous convient le mieux. Les soins de longue durée peuvent être difficiles à aborder, mais il est essentiel d’avoir ces conversations avec vos proches.

Il est compréhensible de se sentir dépassé lorsque l’on considère votre directive en matière de soins de santé, votre planification successorale et vos options de soins de longue durée. L’important est d’aborder le processus avec soin et patience, et vous voulez vous assurer que vous êtes à l’aise avec vos choix.

Et impliquez toujours vos proches dans le processus de prise de décision, afin qu’ils soient au courant de vos souhaits et puissent vous aider à faire les meilleurs choix pour votre avenir. Avec une planification minutieuse et le soutien de vos proches, vous pouvez prendre les meilleures décisions pour votre bien-être futur.

Contactez le bureau de Camden Law au 630-568-6656 pour vous aider à prendre ces décisions critiques. Visitez notre site Web à www.camdenlaw.com pour en savoir plus sur nos services pour la communauté de Chicagoland.

Cabinet d’avocats de Camden

5330 S. Main Street

Bureau 200

Downers Grove, Illinois 60515

www.camdenlawoffice.com