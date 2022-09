3 choix au total à considérer pour la semaine 3 de la NFL, y compris les Colts contre les Chiefs et les Lions chez Vikings – Shaw Local

Après un clip de 2-1 sur les totaux dans la colonne de la semaine dernière, gardons l’élan avec une ardoise prometteuse pour la semaine 3.

Il n’y a pas de matchs mettant en vedette une équipe favorisée par plus d’un touché cette semaine, créant une chance pour plus de folie et une opportunité d’attaquer ces matchs dans une perspective totale. J’ai identifié trois jeux sur lesquels envisager de parier le plus ou le moins, et je rechercherai le meilleur prix sur lequel bondir.

Toutes les cotes listées dans cet article sont fournies par Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Après avoir pris un sous lors de la confrontation Chiefs-Chargers de la semaine dernière, je regarde le dessus avant le match de dimanche à Indianapolis. Le marché n’est pas d’accord avec moi, car cette ligne est maintenant tombée à 50 après avoir ouvert à 52,5 chez Caesars Sportsbook.

Les Chiefs vont pouvoir décider quel sera le score final. Ils ont pris un départ 2-0 avec Patrick Mahomes lançant pour 595 verges et sept touchés en deux semaines. Mais ne soyez pas surpris lorsque Mahomes publie sa meilleure journée à ce jour dimanche.

Mahomes et l’entraîneur-chef Andy Reid ont 10 jours pour se préparer à la défense des Colts, qui est maintenant sous la direction de Gus Bradley. Les Chiefs connaissent très bien Gus Bradley, qui était le coordinateur défensif des Raiders la saison dernière après avoir été le DC des Chargers entre 2017 et 2020.

Bradley gère une défense Cover 3, qui est objectivement la façon la plus stupide d’essayer de défendre Mahomes quand presque tout le monde joue à deux contre lui. Lors de deux rencontres contre les Raiders l’année dernière, Mahomes a lancé pour 664 verges et sept touchés pour aider les Chiefs à enregistrer des victoires de 41-14 et 48-9. Les Chiefs marquent en moyenne 33,3 points par match en sept affrontements contre la défense de Bradley depuis que Mahomes est devenu le partant.

Prendre: Plus de

Parier sur les Colts cette semaine semble vraiment bien en théorie, jusqu’à ce que vous réalisiez qu’Andy Reid et Patrick Mahomes ont 10 jours pour se préparer à une défense de Gus Bradley. Les puissances nominales ne peuvent pas en tenir compte. – Shane Jackson (@SJacksonBET) 20 septembre 2022

Avant la saison, j’ai essayé d’identifier la meilleure façon de parier sur chacune des quatre équipes NFC Nord et j’en suis venu à la conclusion de parier sur le total de points dans les matchs des Lions cette année. En deux semaines, les paris au-dessus du total ont encaissé deux fois et les Lions ont marqué 71 points combinés.

Si vous venez juste de sauter dans le train, j’ai bien peur que vous ne soyez trop en retard. Les parieurs ont fait l’ajustement, car le total de cette semaine oscille autour de 53 après que le plus/moins de 48,5 ait été à chacun des deux premiers matchs. Cette augmentation drastique me fait envisager le moins dans le match NFC North de cette semaine.

Ces deux équipes se connaissent évidemment bien et veulent toutes deux utiliser le jeu au sol pour faire démarrer les choses. En conséquence, je pense que ce total est un peu trop élevé et je chercherai le meilleur sous-prix pour parier cette semaine.

Prendre: En dessous de

Un autre total qui pourrait être un peu exagéré est le plus / moins dans ce match très attendu de l’AFC Est. Les deux infractions ont pris un bon départ, bien qu’un certain contexte soit essentiel lorsqu’il s’agit de discuter des Dolphins de Miami.

L’entraîneur-chef de première année Mike McDaniel maximise cette attaque pour Tua Tagovailoa. Il y a beaucoup de mouvement pré-snap et Tua a réussi à faire passer le ballon à ses talentueuses passes. Pourtant, il est important de se rappeler que les Dolphins ont marqué 20 points lors de la semaine 1, puis ont profité de quelques couvertures ratées au quatrième quart de la victoire 42-38 de la semaine dernière contre les Ravens de Baltimore.

Les Bills, qui se classent n ° 1 en DVOA défensif via Football Outsiders, n’abandonneront pas autant de scores faciles ce week-end. Prendre un sous avec la façon dont Josh Allen a commencé la saison me met un peu mal à l’aise, mais je pense que ce total est un peu gonflé par ce que nous avons vu des Dolphins la semaine dernière.

Prendre: En dessous de