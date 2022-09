3 chimpanzés sont détenus contre rançon après avoir été volés dans un sanctuaire au Congo

Trois bébés chimpanzés sont détenus contre rançon, ont déclaré les fondateurs d’un sanctuaire de sauvetage des primates au Congo.

Les rançonneurs ont menacé de décapiter les animaux, ont indiqué les propriétaires.

Les chimpanzés avaient auparavant été sauvés d’un trafic d’animaux traumatique.

Trois bébés chimpanzés qui avaient été précédemment sauvés du trafic d’animaux ont été enlevés et sont détenus contre rançon, ont déclaré les fondateurs d’un centre de sauvetage en République démocratique du Congo (RDC).

Roxanne et Franck Chantereau, fondateurs et responsables du sanctuaire des Jeunes Animaux Confisqués au Katanga (JACK), ont déclaré avoir reçu des vidéos des animaux il y a un peu plus de deux semaines, Le New York Times a rapporté vendredi.

La vidéo, partagé sur la page Facebook JACKmontrait les jeunes primates, âgés de un à quatre ans, trottinant dans un lieu tenu secret jonché de meubles renversés.

L’un des chimpanzés avait les bras attachés au-dessus de la tête.

Les rançonneurs ont menacé de décapiter l’un des animaux et de vendre les deux autres à des trafiquants chinois à moins qu’une grosse somme d’argent ne soit payée, selon The Times.

Ils ont également menacé la vie de Roxanne Chantereau et de ses deux enfants, ajoute le rapport.

Selon les Chantereau, les chimpanzés sont couramment enlevés pour le commerce d’animaux de compagnie et de viande d’animaux rares. Ils vendent à prix d’or sur le marché noir.

Les trois chimpanzés, appelés Hussain, Monga et César, ont eux-mêmes été sauvés du trafic.

“Ils ont traversé l’enfer, leurs familles ont été tuées, ils ont été vendus, transportés, et d’importants moyens financiers ont été mis en avant pour les rapatrier”, a déclaré Franck Chantereau à France Info.

Pour chaque jeune chimpanzé capturé, huit à 10 adultes sont tués par des braconniers, a déclaré Chantereau. Cela représente environ 3 000 à 5 000 chimpanzés tués chaque année rien qu’en RDC, selon France Info.

Les animaux qui arrivent au sanctuaire JACK sont souvent dépendants de l’alcool ou de la drogue, selon The Times.

Les Chantereau ont déclaré à France Info avoir été agressés à plusieurs reprises. Mais c’est la première fois qu’un primate est détenu contre rançon et il reçoit des menaces de mort.

Un pangolin en voie de disparition a été également détenu contre rançon plus tôt cette année dans une autre région du pays. Les deux incidents font craindre aux experts que la tactique ne se généralise parmi les criminels en RDC, selon le Times.

Le pays, qui a réprimé le trafic illégal d’animaux, a ouvert une enquête sur le rançonnement, selon France Info.