3 chimpanzés évadés recapturés en Suède ; 4 tués par balle

Le zoo de Furuvik a déclaré samedi dans un communiqué que les animaux survivants étaient désormais pris en charge et que celui qui était blessé recevait des soins vétérinaires.

Les singes s’étaient échappés mercredi, certains d’entre eux sortant de la maison des singes où ils vivaient. Les fonctionnaires ont été contraints de leur tirer dessus en raison du danger pour le public. Deux ont été abattus dans l’enceinte du zoo et un a été confirmé mort à l’intérieur de la maison des singes. Lorsque les gardiens ont finalement pu pénétrer à l’intérieur samedi, ils ont trouvé le corps d’un quatrième chimpanzé.

“Ce qui s’est passé est une grande tragédie et un énorme échec de notre part”, a déclaré le zoo dans un communiqué sur Facebook.

«Nous ressentons tous une immense tristesse à propos de ce qui s’est passé et pleurons nos chimpanzés bien-aimés Linda, Torsten, Santino et Manda. … Nous sommes très désireux de comprendre comment cela a pu se produire et l’enquête pourrait montrer où nous avons (échoué) ou si nous aurions pu agir différemment.»