3 chiffres à connaître chez les Jaguars/49ers : Où Jacksonville a l’avantage

Si les 49ers de San Francisco sont entrés dans leur semaine de congé au bon moment, après une séquence de trois défaites consécutives, alors les Jaguars de Jacksonville Le congé de la semaine 9 est arrivé au pire moment possible. Après un départ 1-2, Jacksonville a remporté cinq victoires consécutives contre les Bills et, plus récemment, contre Pittsburgh, pour entrer dans sa semaine de congé à 6-2 et au sommet de l’AFC Sud.







Les 49ers ont été occupés pendant leur semaine de congé, Chase Young faisant ses débuts avec les 49ers après avoir été acquis à la date limite des échanges de la semaine dernière. Young donnera un coup de pouce bien nécessaire à une défense avec tellement de questions que le coordinateur défensif Steve Wilks doit se rapprocher du terrain pour trouver les réponses.

Peut-être que Young aidera à résoudre les problèmes des 49ers en limogeant le quart-arrière, mais dimanche, rassembler des pressions pourrait suffire :

3

Interceptions. Trevor Lawrence a lancé trois de ses quatre interceptions cette saison sous pression, à égalité au sixième rang.

Jusqu’à ce que A. la défense des 49ers commence à collecter des sacs ou que le secondaire B. Steve Wilks commence à jouer une couverture plus étroite, les chiffres de pression seront quelque chose à noter, en particulier contre la série de quarts auxquels la défense a été confrontée.

Les deux quarts précédents auxquels San Francisco a été confronté – Kirk Cousins ​​​​et Joe Burrow – se sont classés parmi les meilleurs de la ligue tout en étant sous pression dans le top dix du pourcentage d’achèvement, de la note des passeurs et des touchés. Alors que les 49ers n’ont pas pu limoger Cousins ​​​​il y a quelques semaines, la course aux passes a atteint Burrow à trois reprises, mais cela n’a pas semblé affecter Burrow, qui a réussi à ignorer 24 pressions pour lancer trois touchés.

Alors que Cousins ​​​​et Burrow ont été bons sous pression, le quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence a eu son lot de problèmes. Lawrence a connu le troisième plus faible pourcentage de reculs sous pression cette saison, faisant face à une pression sur 29,4 pour cent des jeux de passes.

Comme pour tous les quarts-arrières, il y a une baisse pour Lawrence lorsqu’il est sous pression par rapport à lorsqu’il peut rester abstinent, mais c’est une baisse importante. Il constate une baisse de 30 pour cent du pourcentage d’achèvement lorsqu’il est propre par rapport à sous presse et une baisse de 35 points de la note des passeurs, mais les interceptions pourraient être là où les 49ers prennent l’avantage.

Si les 49ers ne peuvent pas terminer les sacs comme ils ont eu du mal à le faire ces dernières semaines, peut-être que la pression exercée sur Lawrence force des erreurs qui n’étaient pas causées contre Cousins ​​​​et Burrow. Il suffira peut-être de secouer un jeune quarterback sujet aux erreurs sous pression pour que tous les malheurs défensifs des 49ers se retournent.

17.9

Pourcentage de chiffre d’affaires. La défense des Jaguars a forcé un turnover sur 17,9 pour cent de ses entraînements, le meilleur de la ligue.

Cela n’a peut-être pas été un problème pour les 49ers au cours des cinq premières semaines de la saison, mais cela pourrait être préoccupant dans sa forme récente. Au cours des cinq premiers matchs, l’offensive des 49ers n’a retourné le ballon que deux fois – un échappé de Brock Purdy contre Pittsburgh et un échappé de Christian McCaffrey contre Dallas – ce qui a aidé l’offensive à marquer en moyenne 33,4 points sur cette période.

Au cours de leurs trois derniers matchs, les 49ers ont retourné le ballon sept fois, menant à trois matchs consécutifs où l’offensive n’a pu en rassembler que 17 à chaque match.

Une autre source d’inquiétude concerne les cinq matchs où l’offensive a enregistré un turnover ; les 49ers ont fait face à une défense classée dans la moitié supérieure de la ligue en termes de pourcentage de chiffre d’affaires, Cleveland étant la pire, classée 13e de la ligue.

Qui étaient les adversaires des 49ers lors des trois matchs où l’offensive n’a pas retourné le ballon une seule fois ? Les béliers, les cardinaux et les géants. Ils se classent 28e, 29e et 30e en pourcentage de turnover et sont trois des dix équipes qui imposent un turnover sur moins de 10 % de leurs entraînements.

Les revirements se sont produits partout sur le terrain pour Jacksonville, avec sept défenseurs différents forçant un échappé et sept joueurs différents avec au moins une interception. Darious Williams et Andre Cisco ouvrent la voie avec trois interceptions, tandis que Williams et Josh Allen sont à égalité en tête de l’équipe avec deux échappés forcés. Les deux échappés forcés d’Allen faisaient également partie de ses neuf sacs cette saison, à égalité avec Khalil Mack au cinquième rang de la ligue.

79,3

Verges au sol par match. La défense des Jaguars n’a accordé que 79,3 verges au sol par match, soit la troisième meilleure de la ligue.

Oh oui, la défense de Jacksonville est également plutôt bonne contre la course. Seulement trois fois cette saison, Jacksonville a accordé plus de 100 verges au sol avec autant de performances où il a accordé moins de 70 verges au sol, notamment en limitant les Bills à seulement 29 verges au sol en 14 tentatives lors de la victoire 25-20 des Jaguars lors de la sixième semaine.

Pour ajouter un joueur des 49ers pour ajouter du contexte, Christian McCaffrey mène toujours la ligue avec 652 verges au sol. La défense des Jaguars a accordé 634 verges au sol, l’une des trois équipes à accorder moins de verges au sol que McCaffrey n’en a gagné jusqu’à présent cette saison (Philadelphie et Détroit sont les deux autres).

Les 49ers n’ont pas réussi à parcourir plus de 120 verges en équipe lors de leurs trois derniers matchs après avoir parcouru au moins 120 verges lors de chacun des cinq premiers matchs cette saison. La dernière fois que les 49ers ont disputé au moins trois matchs consécutifs sans se précipiter sur 120 verges ou plus, c’était lors des semaines 6-8 de la saison dernière, où San Francisco a obtenu un score de 1-2 et a acquis McCaffrey au milieu de la séquence.

C’est un jeu de course qui a eu du mal derrière McCaffrey – Elijah Mitchell et Jordan Mason ont combiné pour 25 verges en 11 courses, Mason étant responsable de 27 de ces verges en cinq courses au cours des trois derniers matchs – mais avec le retour du receveur/partie à temps partiel. Avec le porteur de ballon Deebo Samuel et le plaqueur gauche Trent Williams, le match de course des 49ers devrait retrouver toute sa force contre un adversaire redoutable.

En savoir plus