3 changements pour rendre un Samsung Galaxy S23 digne de la mise à niveau

Samsung a introduit des améliorations notables avec son Gamme Galaxy S22 plus tôt cette année, comme un écran plus lumineux, un meilleur appareil photo avec un mode nuit amélioré et un design plus soigné. De telles avancées sont à prévoir de la part du plus grand fabricant de smartphones au monde. Selon Recherche de contrepointSamsung a capturé 21% du marché mondial au deuxième trimestre 2022. Cependant, comme inflation affaiblit la demande de nouveaux appareils électroniques, même des géants comme Samsung pourraient devoir faire un effort plus important pour stimuler les achats de nouveaux smartphones.

Et il y a beaucoup de place pour que les téléphones de Samsung évoluent, d’autant plus qu’ils font face à une concurrence accrue de la part de La famille Pixel de Google. Samsung lance généralement de nouveaux appareils Galaxy S au cours des deux premiers mois de l’année, ce qui signifie que nous pouvons probablement nous attendre à ce que le Galaxy S23 arrive en janvier ou février. J’espère que la nouvelle famille Galaxy obtiendra des batteries plus durables et plus de fonctionnalités de photographie qui utilisent les excellents appareils photo de la gamme S. De plus, Samsung facture une prime pour profiter des vitesses de charge rapides du Galaxy S22 puisque l’adaptateur secteur est vendu séparément – ​​une pratique que je voudrais changer.

Voici tout ce que j’aimerais que Samsung ajoute et mette à niveau pour la famille Galaxy S23.

Durée de vie de la batterie plus longue pour le Galaxy S23 standard

Lisa Eadicicco/Crumpe



La durée de vie de la batterie ne peut jamais être assez longue, mais l’appareil Galaxy S standard a particulièrement besoin d’un coup de pouce. Le 6,1 pouces Galaxie S22 généralement à la hauteur des affirmations de Samsung concernant la durée de vie de la batterie toute la journée, mais parfois à peine. Après l’avoir utilisé pendant un mois d’affilée, j’ai remarqué que le niveau de la batterie avait chuté d’environ 30 % ou 40 % à 21 h 00, même avec l’affichage permanent désactivé et le taux de rafraîchissement de l’écran réglé sur la norme. C’est suffisant pour passer une journée de travail, mais vous voudrez probablement emporter un chargeur si vous avez des plans après le travail ou un long trajet vers la maison.

Le Galaxy S22 possède la plus petite batterie (capacité de 3 700 mAh) des trois téléphones de la gamme Galaxy S22, et cela se voit. Par exemple, j’ai été agréablement surpris lorsque le 6,6 pouces Galaxy S22 Plus, qui a une plus grande capacité de 4 500 mAh, a duré environ un jour et demi lorsque je l’ai examiné en février. J’ai également réglé le taux de rafraîchissement sur élevé, ce qui décharge généralement la batterie plus rapidement. La Galaxy S22 Ultra, qui a un écran de 6,8 pouces et une batterie de 5 000 mAh, avait une autonomie similaire.

Il est logique que le plus petit téléphone de la gamme Galaxy S22 ait également la plus petite batterie. Mais j’espère que Samsung trouvera un moyen d’améliorer la durée de vie de la batterie du téléphone Galaxy de 6,1 pouces de l’année prochaine, que ce soit grâce à une meilleure efficacité énergétique ou à une batterie physique plus grande. Après tout, Apple a mis à jour le iPhone 13 Mini cela lui a donné deux à trois heures d’autonomie supplémentaires par rapport à l’iPhone 12 Mini. La durée de vie de la batterie est la principale plainte que j’avais à propos du Galaxy S22, et la résolution de ce problème ferait du Galaxy S23 un choix encore plus convaincant pour les fans d’Android qui préfèrent les téléphones plus petits.

Point de presse coréen L’élec indique que cela pourrait effectivement être le cas, car il rapporte que Samsung vise à augmenter la capacité de la batterie du Galaxy S23 d’environ 5 %.

Fonctions de caméra plus intelligentes

Lisa Eadicicco/Crumpe



L’appareil photo de 50 mégapixels du Galaxy S22 et l’appareil photo de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra capturent des photos incroyablement colorées et détaillées. Je souhaite seulement que vous puissiez faire plus avec ces caméras en ce qui concerne l’édition et les fonctionnalités logicielles.

La gamme Galaxy S22 propose des options de prise de vue comme le panorama, le mode nuit, le mode portrait, le ralenti, le super ralenti et la vue du réalisateur, qui vous permet d’enregistrer des vidéos en utilisant deux objectifs différents simultanément. Ensuite, il y a Single Take, qui crée plusieurs prises de vue stylisées d’une simple pression sur le déclencheur. Vous pouvez également télécharger l’application Expert Raw pour obtenir un contrôle plus précis sur les paramètres photo.

Mais peu de choses ont changé entre Galaxie S21 et Galaxy S22 en ce qui concerne les fonctionnalités de l’appareil photo et les modes de prise de vue. J’aimerais voir Samsung prendre une page de Google, qui ajoute régulièrement des astuces astucieuses pour l’appareil photo qui semblent pratiques plutôt que fantaisistes. Par exemple, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité sur le Pixel 7 et 7 Pro appelé Photo Unblur, qui accentue les photos de mauvaise qualité, même celles prises avec un appareil photo plus ancien. Photo Unblur s’appuie sur Face Unblur, une fonctionnalité précédente de l’appareil photo Pixel 6 et 6 Pro que j’apprécie également. Comme son nom l’indique, Face Unblur fige les sujets en mouvement qui pourraient autrement sembler flous.

Des fonctionnalités comme celles-ci montrent que Google ne pense pas seulement à la qualité de l’appareil photo, mais également aux moyens d’éliminer les désagréments quotidiens liés à la photographie mobile. De nombreuses mises à jour de Samsung, en revanche, visent à donner aux créateurs de contenu plus d’outils pour capturer différents types de prises de vue et de clips vidéo.

Alors que le Galaxy S23 ne sera probablement pas lancé avant deux à trois mois, Samsung apporte déjà des améliorations aux appareils photo de ses téléphones Galaxy actuels. Il vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité de l’application Expert Raw qui aide les astronomes à prendre de meilleures photos des constellations, similaire à la fonction d’astrophotographie de Google pour les téléphones Pixel. Il existe également une nouvelle application Camera Assistant qui vous permet d’activer ou de désactiver certaines fonctionnalités, comme un obturateur plus rapide ou un changement d’objectif automatique.

Une charge plus rapide qui ne coûte pas si cher

Lisa Eadicicco/Crumpe



La gamme Galaxy S22 prend en charge une charge rapide jusqu’à 25 watts pour le Galaxy S22 et 45 watts pour le Galaxy S22 Plus et Ultra. Mais vous devez acheter un chargeur séparé pour le faire. Samsung facture 50 $ pour le et 35 $ pour le , bien que vous puissiez souvent les trouver moins cher chez des détaillants comme Amazon et Walmart. Dans certains scénarios, je n’ai pas non plus remarqué beaucoup de différence entre le chargeur de 45 watts plus cher et le chargeur de 25 watts moins cher de Samsung lors de la mise sous tension du Galaxy S22 Plus, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

Avec le Galaxy S23, j’aimerais voir une amélioration plus notable des vitesses de charge, ainsi que des options de chargeur plus abordables. La OnePlus 10 Pro, par exemple, propose une charge rapide de 65 ou 80 watts selon votre région, qui sont toutes deux plus rapides que ce que Samsung a à offrir sur papier. OnePlus inclut également un adaptateur secteur compatible dans la boîte.

Samsung et Apple ont cessé d’inclure des adaptateurs d’alimentation dans leurs emballages de produits pour réduire les déchets, ce qui est une cause admirable. Mais je souhaite au moins que Samsung vous laisse choisir d’inclure un adaptateur compatible à charge rapide en option à un prix réduit lors de la commande d’un nouveau téléphone, de la même manière qu’il vous permet de sélectionner une option de stockage ou d’ajouter Samsung Care Plus.

Si les rumeurs s’avèrent exactes, le modèle de base du Galaxy S23 pourrait avoir la même vitesse de charge de 25 watts que le Galaxy S22. C’est selon Univers de glaceun compte Twitter avec un historique de publication de détails sur des produits Samsung inédits.

Samsung fait déjà beaucoup de bien avec le Galaxy S22, notamment en ce qui concerne le support logiciel et la qualité d’affichage. Mais comme les mises à niveau des smartphones d’une année sur l’autre sont devenues plus progressives que révolutionnaires, il est plus important que jamais de se concentrer sur des éléments essentiels tels que l’appareil photo et la batterie.