3 changements dans Secure 2.0 pour 401(k), distributions minimales requises par l’IRA

En d’autres termes, les personnes qui atteignent 73 ans cette année doivent recevoir leur première distribution au plus tard le 1er avril 2024. La distribution pour les années suivantes devrait être effectuée au plus tard le 31 décembre de cette année.

Retarder l’âge de départ du RMD profite « de manière écrasante » aux riches, a déclaré Jeffrey Levine, planificateur financier agréé et expert-comptable agréé basé à Saint-Louis. Ces épargnants sont de manière disproportionnée ceux qui peuvent se permettre de ne pas exploiter leurs comptes de retraite pour financer leur mode de vie.

Pourtant, le report de l’âge de la RMD peut également profiter à de nombreux épargnants du point de vue de la planification financière.

Par exemple, cela peut aider à réduire temporairement les primes pour Medicare Part B et D, a déclaré Levine. Les primes d’assurance-maladie sont liées au revenu et les distributions des comptes de retraite avant impôts augmentent le revenu du contribuable; retarder cette augmentation du revenu annuel peut donc maintenir les primes plus basses plus longtemps.