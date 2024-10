3 célébrités prétendument vues dans des cassettes intimes avec Sean « Diddy » Combs

Selon un initié, l’un des hommes célèbres en question a été bouleversé par ce qui pourrait sortir si les images supposées étaient rendues publiques. « Cela ressemble à une trahison et à une violation, et cela cause beaucoup de problèmes », a affirmé la source. « Cela lui rappelle de mauvais souvenirs vraiment troublants. Il a l’impression d’avoir été victime il y a des années et de l’être à nouveau. Si ces images sont diffusées, elles le suivront à vie. Elles resteront sur Internet pour toujours. »

Comme D’ACCORD! Comme indiqué précédemment, Combs a été arrêté et placé en détention fédérale à New York le lundi 16 septembre. Faire le groupe Un ancien élève a été accusé de complot de racket, de trafic de drogue par la force, de fraude ou de coercition et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Combs est actuellement détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn après s’être vu refuser la libération sous caution.