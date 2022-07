3 Casques bleus tués lors de manifestations anti-ONU

Des manifestants ont pris d’assaut et pillé une mission de l’ONU dans l’est du Congo

Trois casques bleus et sept manifestants ont été tués et au moins 50 autres personnes blessées lors des émeutes à Goma, a annoncé mardi le gouvernement de la République démocratique du Congo. Une foule a pris d’assaut le quartier général et le centre logistique de la mission de la MONUSCO dans la ville congolaise orientale, forçant l’évacuation du personnel de l’ONU.

Un civil a été tué par balle devant la base logistique de l’ONU à Goma mardi, a rapporté l’AFP citant son correspondant sur le terrain. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a déclaré que les forces de sécurité avaient tiré “coups de semonce” à la foule afin d’arrêter les attaques contre les troupes et le personnel de l’ONU.

La base des Casques bleus à Goma a été encerclée lundi par des centaines de manifestants hostiles, scandant des slogans avant de prendre d’assaut les locaux. Le personnel de sécurité de l’ONU a tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser, tandis que des hélicoptères ont transporté le personnel de la base. Les journalistes ont ensuite vu la foule briser les vitres et piller le complexe, ainsi que brûler la porte d’entrée.

Selon Al Jazeera, la manifestation a été organisée par une faction liée au parti au pouvoir UDPS du président Félix Tshisekedi. Les émeutiers ont exigé le départ de la mission, accusant les Casques bleus de ne pas protéger les civils.

La province du Nord-Kivu, dans l’est du Congo, a connu une recrudescence des combats ces derniers mois, le gouvernement accusant principalement la milice du 23 mars (M23) soutenue par le Rwanda, l’un des plus de 100 groupes armés opérant dans la région.

Les troupes de l’Inde et du Bangladesh constituent les contingents les plus importants parmi les soldats de la paix de la MONUSCO. L’armée indienne a déclaré mardi qu’il fallait “actions vigoureuses” empêcher le pillage de leur base et de leur hôpital en « certains groupes armés civils ».

MONUSCO est le nom actuel de la mission de l’ONU, créée à l’origine en 1999 pour aider le pays africain à se remettre d’une guerre qui a également impliqué le Rwanda, l’Ouganda, le Burundi, l’Angola, le Tchad, la Namibie et le Zimbabwe, ainsi qu’un certain nombre de milices non étatiques.