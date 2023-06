3 cardinaux en plus d’Oli Marmol qui ne devraient pas survivre à l’été

À 27-42, les Cardinals connaissent une saison terrible et aucun signe d’amélioration n’est à venir.

Les excuses du manager des Cardinals de St. Louis, Oliver Marmol, et de l’équipe aggravent les pertes, car il semble qu’ils ne savent pas comment améliorer la situation. Cela ressemble à un manque total de leadership.

Marmol appellera les joueurs, comme il l’a fait après la défaite écrasante de mercredi contre les Giants 8-5. Les Cardinals ont mené ce match jusqu’à ce que deux retraits soient en fin de neuvième. Mike Yastrzemski a réussi deux balles et deux frappes lorsqu’il a lancé un coup de circuit de deux points au champ droit de Giovanny Gallegos pour égaliser le match à 5. Les Cardinals étaient à une grève de prendre le dernier match de la série des Giants, sécurisant leur balayer les cardinaux.

Cela ne fait qu’ajouter à la frustration croissante ressentie par les fans qui sont entrés cette saison avec des attentes aussi élevées, même si l’équipe n’a pas abordé les problèmes concernant le lancer pendant la saison morte.

Après le match, Marmol a parlé aux journalistes de la frustration et des pertes. « À un moment donné, vous devez faire quelque chose à ce sujet. .. Vous recevez un coup de poing au visage, frappez en retour. Mais qui reprennent-ils exactement ?

Marmol a constamment appelé des joueurs, dont Tyler O’Neill et Willson Contreras, les résultats montrant que le joueur devenait mal à l’aise et ne jouait pas bien, se blessant même. La communication a conduit à une amélioration pour Contreras et l’équipe de lanceurs, mais l’équipe a encore d’autres problèmes.

Nolan Arenado a tenté d’expliquer ce qui se passait avec l’équipe. « Cela n’a rien à voir avec les entraîneurs. C’est lié aux joueurs. … Nous n’exécutons pas. Je ne suis pas bon avec les coureurs en position de marquer. Nous ne sortons pas quand nous en avons besoin, mettant les gars à l’écart. Nous ne jouons pas en défense. … Nous n’exécutons pas, et c’est pourquoi nous jouons comme nous jouons.

Arenado identifie les causes des pertes. Mais il ne donne pas de réponse solide quant à ce qui peut être fait pour rectifier la situation. La réponse de Marmol est d’appeler les joueurs et de leur dire de répliquer.

Au fur et à mesure que nous progressons en juin, il est étonnant que Marmol ait réussi avec son travail toujours intact. Les choses ne semblent pas s’arranger pour les cardinaux. Ils semblent empirer.

Marmol et Arenado pourraient crier au président des opérations de baseball, John Mozeliak, et au président Bill DeWitt Jr. pour que des changements soient apportés à l’équipe. Mozeliak et DeWitt pourraient-ils tranquillement prendre les indices d’une secousse nécessaire à l’équipe? Le temps nous le dira, et j’espère que ce sera bientôt.

Outre Marmol, voyons qui d’autre des cardinaux ne survivra peut-être pas à l’été à Saint-Louis.

Rumeurs cardinaux : 3 cartes en plus d’Oli Marmol qui ne passeront pas l’été

3. Dusty Blake ne devrait pas passer l’été

Avant que Dusty Blake ne devienne l’entraîneur des lanceurs des Cardinals, il était analyste des lanceurs pour le front office. Lorsque l’ancien entraîneur Mike Maddux a décidé de rentrer chez lui au Texas, cela a en quelque sorte fait place à Blake.

Blake a été entraîneur des lanceurs à l’Université Duke pendant trois saisons avant de rejoindre le front office des Cardinals en 2021. Il a également été entraîneur-chef et directeur sportif associé à l’Université Pfeiffer. Il a été entraîneur dans plusieurs autres petits collèges.

Blake possède une vaste expérience d’entraîneur au niveau collégial. Sa seule expérience dans les ligues majeures de baseball a été lorsqu’il a rejoint le front office en tant qu’analyste.

Les Cardinals n’ont fait aucun mouvement pendant l’intersaison pour améliorer le personnel de lanceurs que Blake a été chargé de prendre en charge. Sans véritable expérience dans les ligues majeures, il est curieux de savoir pourquoi Mozeliak penserait qu’il était sage de mettre Blake dans cette situation.

Si les Cardinals veulent reprendre au sérieux le lancer et gagner à nouveau, Blake n’est pas l’homme que vous voulez diriger le personnel des lanceurs.