3 candidats sur 5 participeront au dernier débat à la direction des conservateurs ce soir

Trois des cinq candidats en lice pour devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada prendront part au débat final de la course mercredi soir à Ottawa.

L’événement bilingue, dont la première mi-temps se déroulera en anglais, débutera à 18 h HE.

Trois candidats doivent répondre aux questions sous forme de table ronde pendant environ une heure et demie : Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et ancien chef des progressistes-conservateurs fédéraux; le député conservateur Scott Aitchison ; et l’ancien député provincial de l’Ontario, Roman Baber.

Le débat, qui se déroulera sans audience en studio, intervient un peu plus d’un mois après que le parti choisira son troisième chef permanent en cinq ans le 10 septembre.

Poilievre, Lewis assis au débat

Les députés Pierre Poilievre et Leslyn Lewis doivent organiser des rencontres avec des partisans en même temps que le débat de mercredi à Regina, en Saskatchewan, et à Cornwall, à l’Île-du-Prince-Édouard, respectivement.

L’équipe de Poilievre avait précédemment signalé qu’il ne participerait pas au débat parce qu’ils estimaient que le premier débat en mai était “une gêne” et qu’il souhaitait plutôt renforcer le soutien des électeurs.

Lewis a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune information sur le format du débat et qu’elle avait dit au parti qu’elle ne serait pas disponible à la date fixée pour l’événement.

Selon les règles du parti, les candidats doivent assister aux débats officiels du parti ou faire face à une amende de 50 000 $.

Le comité d’organisation des élections à la direction du parti a déclaré qu’il avait décidé de tenir un troisième débat après avoir constaté qu’une majorité de membres interrogés soutenaient cette décision.