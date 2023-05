3 candidats pour remplacer Aaron Boone si les Yankees de New York le virent en tant que manager

Après avoir perdu en 10 manches dimanche à Tampa Bay, les Yankees de New York oscillent autour de la barre des .500 et occupent la dernière place de la Ligue américaine Est. Est-il temps pour les Yankees de se séparer du manager Aaron Boone ?

Absolument, licencier un manager au début de la saison est une mesure drastique, mais nous savons que cette décision a fonctionné pour d’autres équipes dans le passé, notamment la saison dernière lorsque le Les Phillies de Philadelphie ont poussé Joe Girardi hors de la place du manager début juin. L’entraîneur de banc Rob Thomson a pris le relais et a finalement guidé Philadelphie vers une apparition en Série mondiale.

Le même genre de mouvement pourrait-il profiter aux Yankees? Il est clair que la base de fans est de plus en plus lasse de ne pas être à la hauteur de la Fall Classic, alors un nouveau manager serait-il l’étincelle nécessaire dans le Bronx ? C’est une possibilité, mais avec des blessures et des joueurs peu performants, un nouveau skipper ferait-il vraiment la différence ?

Si les Yankees décident de quitter Aaron Boone, voici trois candidats potentiels pour le remplacer.

Remplacement potentiel d’Aaron Boone pour les Yankees de New York : Don Mattingly

Bien qu’il ait passé 14 ans (l’intégralité de sa carrière en MLB) à porter les rayures, Mattingly n’a jamais dirigé l’équipe, guidant les Dodgers de Los Angeles (2011-15) et les Marlins de Miami (2016-2022) à la place. Le record global de Mattingly avec les Dodgers était de 446-363, il est donc clair qu’il peut gagner avec une équipe qui a du talent sur la liste et des poches profondes au front office.

Mattingly a été entraîneur des Yankees de 2004 à 2007 avant de partir avec Joe Torre pour se rendre à Los Angeles. Il est sûr de dire qu’il y a beaucoup de références des Yankees sur son CV, donc la location aurait du sens.

Mattingly, âgé de 62 ans, est actuellement entraîneur au banc des Blue Jays de Toronto et vient de dire lors d’un aller-retour au Yankee Stadium avec Toronto qu’il a « encore beaucoup de baseball » en lui. Cela pourrait-il inclure la prise de contrôle des Yankees si Boone est renvoyé?