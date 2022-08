3 candidats conservateurs sur 5 comparaîtront ce soir pour le débat final du parti

Pas de public, pas de podiums et des apparitions de seulement trois des cinq candidats en lice pour diriger les conservateurs fédéraux.

Ce sont les circonstances dans lesquelles le dernier débat officiel du parti sur la course aura lieu ce soir à Ottawa, avant qu’un gagnant ne soit annoncé le 10 septembre.

Les participants seront l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, le député rural de l’Ontario Scott Aitchison et Roman Baber, un ancien législateur provincial que Doug Ford a expulsé du caucus pour son opposition aux blocages de COVID-19.

Plutôt que de se tenir sur des podiums individuels, les trois seront placés autour d’une table pour l’événement, qui est présenté comme une partie de débat, une partie de table ronde.

Modéré par le président du parti, l’événement sera divisé en deux tours de 45 minutes. Les candidats répondront aux questions en anglais pendant la première partie, puis passeront en français pour la seconde moitié.

Alors que Charest a applaudi la décision du parti de rendre l’événement bilingue, cela pose sans aucun doute un défi à Aitchison et Baber, qui ne parlent pas couramment le français.

Les sujets qui devraient être couverts comprennent les changements climatiques, les peuples autochtones, le leadership, les soins de santé et le Canada rural.

La décision du parti d’organiser un troisième débat après la tenue de deux débats officiels en mai a suscité de vives critiques de la part de certains membres du parti, dont les deux candidats qui ont décidé de ne pas se présenter : Pierre Poilievre et Leslyn Lewis.

La campagne de Poilievre a publié une déclaration cinglante après que le parti a fait l’appel.

Il a déclaré que le député de longue date et perçu comme le favori de la course allait rester concentré sur le fait d’amener les membres à remplir leurs bulletins de vote, et a critiqué le précédent débat officiel en anglais comme un “embarras” pour avoir posé des questions personnelles aux candidats sur leurs émissions de streaming préférées et musique.

La campagne de Lewis a informé le parti la semaine dernière qu’elle ne participerait pas, affirmant qu’en dépit d’essayer de trouver plus de détails, il manquait de détails sur le format ou les questions.

Lewis, une députée recrue qui apprend encore le français, a pressé le parti dans une lettre ouverte pour savoir si l’événement aborderait des questions comme le Forum économique mondial, appelant à une enquête sur la réponse fédérale à la pandémie et l’avortement – ​​des sujets, a-t-elle dit, elle entendait à propos des membres du parti.

Selon les règles du parti, Poilievre et Lewis risquent désormais de se voir imposer une amende de 50 000 $ pour avoir sauté un débat officiel. L’argent serait prélevé sur un dépôt de conformité de 100 000 $ soumis par les candidats pour participer à la course.

Au lieu de participer au débat de ce soir, Lewis prévoit passer la soirée à faire campagne à l’Île-du-Prince-Édouard, tandis que Poilievre est en Saskatchewan.

Le parti affirme que le débat est la dernière chance que les membres ont de voir les candidats présenter leurs arguments avant de soumettre leurs bulletins de vote.

Des milliers de bulletins de vote par correspondance sont déjà renvoyés, que le parti est en train de traiter.

Alors que Poilievre a critiqué le troisième débat comme une distraction de ses efforts pour obtenir le vote, l’équipe de Charest y voit une occasion importante de persuader les membres de le choisir comme leur premier choix.

La semaine dernière, le parti a publié le décompte final du nombre de membres pouvant voter lors du concours, affirmant qu’un nombre record de 679 000 personnes pourront remplir un bulletin de vote.

C’est plus du double du nombre de membres dont le parti se vantait lorsque l’ancienne chef Erin O’Toole a été élue en 2020.

L’une des provinces qui a connu la plus forte croissance des ventes d’adhésions a été le Québec, un champ de bataille clé pour Charest et Poilievre.

Les chiffres de collecte de fonds récemment publiés montrent que Poilievre a amassé plus de 4 millions de dollars au cours du deuxième trimestre de cette année, comparativement à Charest qui a amassé près de 1,4 million de dollars.

Stéphanie Taylor, La Presse Canadienne

Parti conservateur du CanadaPolitique fédérale